В Докшицком районе погоня ГАИ закончилась стрельбой 4 28.09.2026, 11:28

2,124

Водитель ВАЗ отказался остановиться и пытался скрыться.

Ранним утром 28 сентября в Докшицком районе сотрудники ГАИ хотели остановить светлый автомобиль ВАЗ, однако водитель не отреагировал. В итоге произошла погоня со стрельбой, сообщили в МВД.

В Докшицком районе около 4.30 сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал об остановке. Тот не остановился — началось преследование.

«На неоднократные законные требования милиционеров нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения, было принято решение об использовании табельного оружия», — рассказали в МВД.

За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. Его физическое состояние вызвало подозрения у инспекторов. От прохождения медосвидетельствования отказался. Ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение. В автомобиле также находился его нетрезвый 34-летний брат.

Водитель будет лишен права управления сроком на пять лет, а также оштрафован на 9 тысяч рублей. За неповиновение сотрудникам милиции оба мужчины задержаны и отправлены в изолятор временного содержания, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com