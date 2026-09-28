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В Докшицком районе погоня ГАИ закончилась стрельбой

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  • 28.09.2026, 11:28
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В Докшицком районе погоня ГАИ закончилась стрельбой

Водитель ВАЗ отказался остановиться и пытался скрыться.

Ранним утром 28 сентября в Докшицком районе сотрудники ГАИ хотели остановить светлый автомобиль ВАЗ, однако водитель не отреагировал. В итоге произошла погоня со стрельбой, сообщили в МВД.

В Докшицком районе около 4.30 сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал об остановке. Тот не остановился — началось преследование.

«На неоднократные законные требования милиционеров нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения, было принято решение об использовании табельного оружия», — рассказали в МВД.

За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. Его физическое состояние вызвало подозрения у инспекторов. От прохождения медосвидетельствования отказался. Ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение. В автомобиле также находился его нетрезвый 34-летний брат.

Водитель будет лишен права управления сроком на пять лет, а также оштрафован на 9 тысяч рублей. За неповиновение сотрудникам милиции оба мужчины задержаны и отправлены в изолятор временного содержания, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

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