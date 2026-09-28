В Докшицком районе погоня ГАИ закончилась стрельбой

В Докшицком районе погоня ГАИ закончилась стрельбой4
- 28.09.2026, 11:28
- 2,124
Водитель ВАЗ отказался остановиться и пытался скрыться.
Ранним утром 28 сентября в Докшицком районе сотрудники ГАИ хотели остановить светлый автомобиль ВАЗ, однако водитель не отреагировал. В итоге произошла погоня со стрельбой, сообщили в МВД.
В Докшицком районе около 4.30 сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал об остановке. Тот не остановился — началось преследование.
«На неоднократные законные требования милиционеров нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения, было принято решение об использовании табельного оружия», — рассказали в МВД.
За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. Его физическое состояние вызвало подозрения у инспекторов. От прохождения медосвидетельствования отказался. Ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение. В автомобиле также находился его нетрезвый 34-летний брат.
Водитель будет лишен права управления сроком на пять лет, а также оштрафован на 9 тысяч рублей. За неповиновение сотрудникам милиции оба мужчины задержаны и отправлены в изолятор временного содержания, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.