США накрыл масштабный шторм 2 28.09.2026, 11:49

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Фото: REUTERS/Vincent Alban

Больше всего пострадали три штата.

Мощный северо-восточный шторм (nor'easter) в минувшие выходные обрушился на восточное побережье США. Из-за сильных ливней и ветра погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные от 27 сентября.

Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк, Массачусетс (в частности, Бостон) и Нью-Джерси. Ливни вызвали наводнения, затопившие дома и дороги.

Порывы ветра валили деревья: под одним из них погиб 56-летний мужчина, сообщает BBC. Среди раненых есть дети.

По данным CNN, из-за непогоды отменили около 500 авиарейсов, еще 4000 задержали. 26 сентября без электричества остались более 110 тысяч домов и предприятий. В частности, в Нью-Йорке и Коннектикуте без света сидели более 20 тысяч человек. К воскресенью, 27 сентября, число обесточенных потребителей на северо-востоке страны сократилось до 80 тысяч.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что из-за наводнения пришлось эвакуировать десятки людей, еще десятки спасли из автомобилей и с затопленных дорог. Власти перекрыли несколько автомагистралей в регионе.

Фото: REUTERS/CJ Gunther

Фото: REUTERS/CJ Gunther

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Vincent Alban

Фото: Ann Delaney/via REUTERS

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Фото: REUTERS/Vincent Alban

Фото: REUTERS/CJ Gunther

Фото: REUTERS/CJ Gunther

Фото: REUTERS/CJ Gunther

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/CJ Gunther

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