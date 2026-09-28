Найден один из самых странных динозавров на Земле 1 28.09.2026, 11:19

2,946

Обнаружен новый гигантский динозавр: когти до 1 метра и неожиданное количество зубов

Фото: Popular Science

Ученых удивили его размеры, метровые когти и необычные челюсти.

Теризинозавры (Therizinosauria) — это редкая группа теропод, к которым относятся как хищные динозавры, вроде тираннозавра, так и некоторые травоядные. Теризинозавры имели на передних конечностях самые длинные когти в истории – их длина достигала 1 метра. Палеонтологи обнаружили в Китае новый вид покрытого перьями теризинозавра, который является самым крупным и самым странным среди всех известных. Динозавр, названный Kayrasaurus changliensis, вероятно, не был хищником, а питался растениями. Исследование опубликовано в Journal of Systematic Paleontology, пишет Popular Science.

Теризинозавры все были похожи друг на друга. У них были длинные шеи и маленькие головы, они передвигались они на двух лапах, а на передних конечностях находились огромные когти. Их тело было покрыто перьями. Теризинозавры жили в позднем меловом периоде, примерно 100–65 миллионов лет назад, и были одними из последних динозавров на Земле.

Реконструкция внешнего вида Kayrasaurus changliensis

Фото: Popular Science

Kayrasaurus changliensis, по словам ученых, является самым крупным из известных теризинозавров, как показало исследование практически полного скелета древнего животного.

Найденный динозавр весил от 113 до 270 килограммов, а длина его тела составляла около 3,6 метра. Эта особь была молодой, значит, как считают ученые, взрослый Kayrasaurus changliensis мог иметь еще большую массу и размер. Kayrasaurus changliensis в 1,6 раза крупнее второго по величине теризинозавра, найденного в Китае — Beipiaosaurus inexpectus.

Палеонтологи обанружили почти полный скелет Kayrasaurus changliensis

Фото: Popular Science

Кроме размера этот вид отличался от остальных теризинозавров своими челюстями и зубами. Во-первых, нижняя челюсть выступала немного вперед. Во-вторых, на нижней челюсти располагалось 45 зубов, а на верхней – 32 зуба. Ни у одного теризинозавра не было более 40 зубов ни на одной из челюстей. Также на челюстях Kayrasaurus changliensis обнаружены крупные отверстия, но палеонтологи пока не знают, какую функцию они выполняли.

Ученые считают, что новый вид динозавров не был хищником, а, вероятно, питался растениями. Его челюсти и зубы напоминают те, что есть у травоядных динозавров. Возможно, длинные когти использовались для того, чтобы притягивать к себе ветви деревьев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com