Беларусь вышла на экспорт миллиона тонн бензина в Россию 3 28.09.2026, 11:10

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Импорт белорусского бензина в Россию за девять месяцев 2026 года может превысить 1 млн тонн, из которых более 200 тыс. тонн придется на сентябрь.

Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Беларуси поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских НПЗ и логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен, - проанализировал ситуацию во взаимоотношениях сторон в этой сфере «Коммерсантъ».

По оценкам источника издания, только в сентябре поставки могут вырасти в 4,5 раза год к году. В первой половине 2025 года ввоз белорусского бензина на российский рынок был минимальным.

Собеседник «Коммерсантъ» добавляет, что белорусские НПЗ также наращивают экспорт дизтоплива в Россию: в сентябре объем поставок оценивается в 246 тыс. тонн. За июнь—август отгрузки составили 361 тыс. тонн против 180 тыс. тонн в январе—мае. Рост импорта источник «Ъ» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дизтопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки.

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже 1–25 сентября составили 25,8 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Это около 8% от всех проданных на площадке объемов (318,27 тыс. тонн). Относительно августа 2025 года суммарная реализация бензина на бирже сократилась на 14,6%. С начала 2026 года объем продаж снизился на 25,5%, до 5,68 млн тонн. Цены на бензин АИ-92 по индексу европейской части РФ по итогам недели 21–25 сентября выросли к предыдущей на 0,21%, до 69,61 тыс. российских рублей за тонну, АИ-95 подорожал на 1,05%, до 72,59 тыс. российских рублей за тонну. Летнее дизтопливо на бирже за неделю подешевело на 3,34%, до 66,85 тыс. руб. за тонну. Бензин белорусских НПЗ 25 сентября стоил 138,01 тыс. руб. за тонну.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин, ссылаясь на данные Центра ценовых индексов, отмечает, что рост поставок бензина из Беларуси — с 189 тыс. тонн в марте—мае до 610 тыс. тонн в июне—августе — мог увеличить долю белорусского топлива на российском рынке с 2% до 6%. При годовом спросе в России около 40 млн тонн, поясняет эксперт, трехмесячный объем потребления составляет примерно 10 млн тонн.

«Белорусские поставки играют роль демпфера, который позволяет российским регуляторам снижать объем перераспределения топлива между различными регионами»,— говорит господин Терешкин. Однако, по его словам, поставки в Россию вряд ли превысят 600 тыс. тонн в квартал: «Нафтан» и Мозырский НПЗ могут суммарно производить около 3,5 млн тонн бензина в год, из них 1,2–1,3 млн тонн в год приходится на потребности белорусского рынка.

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