Naviband: Белорусский язык дает уверенность и ответ на вопрос «Кто ты есть?» 1 28.09.2026, 10:46

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Музыканты встретились с белорусами Варшавы.

Гостями очередного урока родного языка в церкви Святого Александра в Варшаве в воскресенье, 27 сентября, стала группа Naviband. Встреча быстро превратилась в глубокий и искренний разговор. Слушатели имели уникальную возможность задать музыкантам вопросы и услышать ответы из первых уст, тем более что Ксюша и Артем, как они сами признались, редко дают интервью. Как прошел урок, рассказывает «Белсат».

Желающих поговорить по-белорусски вместе с Ксюшей и Артемомсобралось много – зал в нижнем костеле был полон. Священник Вячеслав Барок, который ведет встречи в рамках цикла уроков родного языка, традиционно в начале предложил гостям назвать и написать на доске свои любимые белорусские слова.

«Хвалі, світанне, пяшчота (волны, рассвет, нежность)», – перечислила Ксюша.

Артем написал: «каханне, травень, чароўны» (любовь, май, волшебный).

Первый вопрос музыкантам задал Вячеслав Барок – о том, когда они сознательно и полностью перешли на белорусский язык.

Артем в ответ вспомнил, что родное слово было с ним с детства – певец родился в городе Глубокое на западе Беларуси и до переезда в Минск он фактически не слышал чистого русского языка.

«У нас у людей, которые очень хотели говорить по-русски, все равно получалась трасянка. А большинство говорило по-белорусски. Я с 1-го класса учился в беларусскоязычной школе. Учительница включала нам песни Вольского и Войтюшкевича. Потом я узнал, что Клавдий Дуж-Душевский, который стал автором бело-красно-белого флага, тоже родом из Глубокого», – сказал участник Naviband.

Первой песней, которую Артем написал по-белорусски, стала «Абдымі мяне».

«Она просто написалась. Я не знал тогда, что есть национальное движение. Это прошло мимо меня в 15-16 лет. Понимание того, что происходит в стране, пришло позже. А беларусский язык шел от сердца, мы просто начали на нем петь», – сказал музыкант.

Когда участники группы переехали в Польшу, они перевели свои русскоязычные песни на белорусский и теперь поют исключительно на родном языке, так как пришло понимание, что он дает уверенность и ответ на вопрос «Кто ты есть?», что особенно важно в эмиграции.

Ксюша также с детства слышала беларусский язык. Ее родители в студенческие времена играли в театре «Жывое слова» при университете, которым руководил Андрей Коляда. Спектакли ставились только по-беларусски, труппа с ними ездила в том числе в Польшу, Подляшье. И хотя в повседневной жизни родители говорили по-русски, дома всегда были беларусские книги, музыка, которые с малых лет окружали Ксюшу.

Осознанно же говорить по-беларусски певица начала, когда встретилась с Артемом.

«Его песни меня восхищали. Я в тот момент еще не могла так свободно писать на беларусском языке. Но когда мы переехали, пришло большее понимание его ценности, и это поспособствовало тому, чтобы песни больше писались по-белорусски. И в жизни наш язык стал более естественным, и наш ребенок говорит по-белорусски», – говорила Ксюша.

«Против мечты не пойдешь»

Дальше Вячеслав Барок пригласил тех, кто пришел послушать Ксюшу и Артема, задавать им вопросы. Первым желающим оказался мальчик лет 8 на вид, который сказал, что перешел на родной язык в 5 лет. Он спросил музыкантов, почему они решили петь.

Артем ответил, что это была его мечта, а «против мечты не пойдешь». Певец также поделился, что его всегда волновал вопрос о том, что будет потом, и он не хотел умереть ни с чем, оставив после себя пустоту.

«Для меня было важно, чтобы после меня что-то осталось. И если мои песни через годы будут знать один-два человека, это все равно то, что я после себя оставляю. И это что-то бесконечное», – отметил музыкант.

Тех, кто задавал вопросы, священник Вячеслав просил также записать свои любимые слова.

«Пралеска», – назвала белоруска Валентина, которая следующей взяла микрофон.

«Это сейчас топовое слово. Услышали его от польского министра иностранных дел господина Радослава Сикорского?» – пошутил священник (министр после встречи с главой беларусского МИД Максимом Рыженковым на полях Генассамблеи ООН отметил, что этот вводный разговор – «как пролеска, которая может расцвести при хорошей погоде»).

Валентина же спросила у гостей встречи, что они читают и как работают над расширением беларусского лексикона.

По словам Ксюши, дуэт вдохновляется книгами, фильмами. Они с супругом много читают по-беларусски, в том числе сыну Матвею. Также хорошая практика – разговоры с «умными белорусскоязычными людьми» и белорусские песни.

Артем поделился, что одной из последних книг, которую он прочитал, была «Собаки Европы» Ольгерда Бахаревича. Кроме того, певец постоянно перечитывает Владимира Короткевича и мечтает когда-нибудь посмотреть сериал или хороший фильм по произведениям беларусского классика.

«Также я все время погружаюсь в поэзию, так как помимо того, что мы поем свои слова, я ищу стихотворение, которое могло бы лечь на музыку. Так мы сделали со стихотворением Евгении Янищиц «Ты пакліч мяне, пазаві». Мы нашли ее сына, он дал разрешение и был очень рад».

«Стоит приносить национальную символику на концерты»

Мужчина из зала, любимое слово которого «ветразь» (парус), спросил, как участники Naviband относятся к тому, когда на их концерты слушатели приносят белорусскую национальную символику.

Артем рассказал, что так происходит регулярно и они с удовольствием подписывают флаги, которые приносят люди:

«Мы позитивно к этому относимся. И считаем, что переписывание истории и то, как в Беларуси пытаются трактовать бчб-флаг и Погоню – это ужасно. Это часть нашей истории, которую пытаются замазать. Поэтому стоит приносить на концерты нашу символику. Мы только за».

Еще один слушатель, написавший любимое слово «асалода» (блаженство, наслаждение), спросил, получается ли у музыкантов получать наслаждение от жизни в условиях эмиграции, когда есть проблемы с документами, нет своего жилья?

«Мы счастливы, потому что имеем возможность заниматься своим делом и не работать больше нигде уже более 10 лет. Мы благодарны нашим слушателям, что они нас поддерживают, приходят. Это дает нам возможность и дальше писать песни», – ответил Артем.

По словам певца, за асалодой и вдохновением они с женой каждое лето ездят на Подляшье, где хорошо пишутся песни.

«Там идешь по полю, слушаешь деревья… Я уже знаю, как звучит береза, как осина или сосны, когда ветер дует. Я подключаюсь к природе, и тогда пишу песни. <...> Это важно, а квартира когда-нибудь обязательно будет, и ситуация с документами как-то разрешится», – говорил Артем.

«Ты был просто передатчиком, который смог поймать и передать дальше»

Бывший политзаключенный, беларусский протестантский проповедник, создатель благотворительной инициативы food4bel Сергей Мельянец спросил участников группы, какое влияние на их творчество и личную жизнь оказывают вера и христианство.

Ксюша признала, что это влияние очень большое, потому что творческое вдохновение нельзя назвать ничем иным, как даром свыше:

«Когда ты пишешь песню, это не происходит так, что ты решаешь, что напишешь о чем-то конкретном. Это словно магический процесс. Ты словно подключаешься к вайфаю и ловишь то, что тебе передается. И если ты успеваешь поймать и записать, тогда за 10 минут можно создать песню. Нужно быть в правильном месте, чтобы душа светилась, вера и надежда были с тобой рядом, ты подключился и написал. Эта магия все время в нашей жизни, и мы очень за это благодарны. <…>. Бывает, пишутся более простые песни, а бывает, такие, от которых мурашки бегут по коже. И иногда ты не можешь поверить, что это ты написал, и тогда ты понимаешь, что ты был просто передатчиком, который смог это поймать и передать дальше».

Артем всем посоветовал обращаться к Библии, где можно найти ответы на все вопросы.

«Хочу быть свободным, не бояться, не подстраиваться»

Еще один слушатель написал на доске слово «куламеса» и объяснил, что это сезонная смесь грязи со снегом или неразбериха в жизни. Гость спросил, не жалеют ли музыканты, что пришлось оставить устроенную жизнь в Беларуси и проходить через всю эту «куламесу» эмиграции.

Артем уверенно ответил, что ни разу не пожалел ни о чем, так как не может представить себе, чтобы он стоял на сцене в Беларуси, «выполнив соответствующие условия лояльности и говорил то, что там должны говорить артисты».

«Это отвратительно для меня. Я хочу быть свободным, не бояться, не подстраиваться. Я не скажу, что стало хуже. Мы просто больше работаем, и фокус у нас на своих концертах. Раньше у нас было много всего – нас крутили по радио, были рекламные кампании. Но в этом было много неискренности. <…> Здесь я пишу искренние песни, мне не нужно кому-то что-то доказывать, для кого-то танцевать, придумывать искусственные песни, как некоторым. Нам много пишут из Беларуси, что нас не хватает. Возможно, придет время выйти там на сцену. Возможно, нет. Но я хочу жить в данном моменте. У нас изменился вектор, песни и мы стали сильнее, более осознанными, и я за это благодарен», – поделился певец.

Ксюша сослалась на то, что когда ты веришь в Бога, то понимаешь, что все в жизни не просто так. Цель же человека – понять, зачем происходит то или иное. Поэтому она убеждена, что сейчас все так, как должно быть, и, наверное, нужно было, чтобы они с Артемом оказались в этом зале, встретились и разговаривали с теми людьми, которые пришли на урок.

«С языка и культуры начинается все»

Следующий гость, вышедший к доске, написал слово «дзірван», которое означает кусок необработанной земли. Он спросил у музыкантов, как они думают, как нужно будет обрабатывать дзірван в Беларуси в разных сферах, когда мы вернемся.

По мнению Артема, начинать нужно будет с культуры и языка. Возвращать беларусскоязычные школы. Певец вспомнил, как, когда он был учеником, в его родном Глубоком была школа на 1000 детей, в которой все обучение было по-беларусски. Теперь же на весь город нет ни одного беларусскоязычного класса.

«Я считаю, что с языка и культуры начинается все. И этот фундамент нужно будет строить, создавать. <…> Будет сложно, думаю, лет 10 будет хаос. Но у нас будут вдохновение и свобода, которую мы получим, и они будут движущей силой для нашего дела», – уверен музыкант.

Белоруска Светлана, любимое беларусское слово которой – «валошкі» (васильки), спросила у музыкантов об их творческих планах и коллаборациях.

Участники дуэта рассказали, что сейчас работают с известными польскими артистами. В частности, через неделю будет запись симфонической версии песни «Мама» по-беларусски и по-польски с дирижером Адамом Штабом, который работал со Стингом и другими мировыми звездами. В ближайшем будущем записи будут представлены.

Недавно Naviband записали беларусскую песню с певицей Ритой Дакотой, которая также хочет петь на родном языке – в этом году будет релиз композиции.

«Нам интересно переводить песни на украинский язык. Мы видим, как много людей из Украины поддерживают беларусов, приходят на концерты, поют с нами. Мы показываем – мы два соседних народа, и мы должны быть близкими. Мы очень хотели бы сыграть концерты в Киеве, во Львове, и как только будет возможность, обязательно поедем и, возможно, будем играть с кем-то из Украины», – рассказал Артем.

Кроме того, в этом году, 27 и 28 декабря в Варшаве, в церкви Святого Александра Naviband дадут два рождественских концерта, билеты на которые уже продаются. Ксюша и Артем пригласили на них присутствующих на уроке и всех желающих беларусов.

В конце встречи дуэт спел два своих произведения: «Ты пакліч мяне, пазаві» на стихотворение Евгении Янищиц и новую, осеннюю песню «Ціхі дождж».

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