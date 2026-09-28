Украинские партизаны получили документы о разгроме дивизии РФ

Украинские партизаны получили документы о разгроме дивизии РФ1
- 28.09.2026, 10:42
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В них говорится о тысячах погибших, пропавших без вести и раненых.
Партизаны из «Атеш» заявили о получении внутренних документов 127-й мотострелковой дивизии РФ, подразделения которой действуют на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В документах, по данным движения, фигурируют тысячи погибших и пропавших без вести, более 9 тысяч раненых, а также многочисленные случаи самовольного ухода и суицида среди военнослужащих.
Представители «Кибер-Атеш» утверждают, что провели собственный анализ полученных материалов и сопоставили их с данными из открытых источников и исследованиями специалистов, изучавших потери подразделений дивизии.
По результатам анализа между цифрами во внутренней отчетности и масштабом потерь, который можно восстановить по совокупности доступных данных, существуют существенные расхождения. В «Кибер-Атеш» считают, что это ставит вопрос о том, какие сведения командование дивизии передает вышестоящему руководству и насколько они отражают реальную ситуацию.
Также движение сообщает о случаях суицида среди российских военнослужащих. В полученных материалах, по его утверждению, содержатся не только общие цифры, но и сведения о конкретных эпизодах и военнослужащих, которые не справились с последствиями участия в войне.