«Мадяр» озвучил шокирующие цифры 1 28.09.2026, 10:54

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Роберт «Мадьяр» Бровди

Потери россиян растут в геометрической прогрессии.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что российская армия готовится бросить на фронт новую волну военнослужащих. По его оценке, потери российских войск с августа выросли примерно на 25 процентов, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Бровди считает, что Путин вскоре может объявить новую мобилизацию. Речь, по его оценке, идет примерно о 300 тысячах человек, которых Москва может направить на фронт для попытки захватить оставшуюся часть Донбасса.

«Путин отправит своих крепостных на передовую, и они будут гибнуть в еще больше», — заявил украинский командующий.

Бровди утверждает, что украинские подразделения готовы наносить удары по российским силам с помощью беспилотников и уже уничтожают в среднем до одного батальона противника в сутки. При этом он использует крайне жесткую риторику в отношении российских военных. «Мы готовы встречать эти бесконечные порции тушеного мяса», — сказал он.

Отдельно командующий говорил о развитии технологий. Обе стороны все активнее используют беспилотники с искусственным интеллектом, способные самостоятельно находить и атаковать цели. Бровди считает эту тенденцию одной из самых опасных сторон современной войны.

«Человечество теряет контроль над этой стадией развития», — заявил он, говоря о сочетании ИИ и автономных вооруженных систем.

Командующий также раскритиковал НАТО за реакцию на российские действия и предупредил, что Москва получает на войне опыт, который может использовать для будущего противостояния с альянсом.

«Шутки кончились», — заявил Бровди, призвав западные страны быстрее адаптироваться к новой роли беспилотников на поле боя.

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