ЕС готовит «целевые планы» по вступлению для четырех стран 28.09.2026, 9:13

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Впервые Брюссель рассматривает возможность установления точных сроков.

ЕС разрабатывает предложения, которые предусматривают четкий, поэтапный путь к членству для четырех стран, наиболее близких к вступлению в блок, в то время как остальные будут оставаться позади, пишет Politico.

В рамках усилий по ускорению многолетнего процесса рассматриваются целевые «дорожные карты» для Черногории, Украины, Молдовы и Албании, сообщили изданию два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии, работающие над проектами предложений. Они пожелали остаться анонимными, чтобы рассказать о деликатных планах.

Эти четыре страны считаются главными претендентами на вступление в ЕС, но прогресс в их принятии по-прежнему медленный, а сроки — неясными. Хотя Брюссель давно поддерживает их заявки на членство, представленные планы впервые гарантируют им принятие в ЕС, если они продолжат необходимые реформы, а также предлагают ориентировочные сроки завершения переговоров.

По словам одного из чиновников, планы действий позволят более четко определить, что именно ожидается от каждой страны-кандидата, а также создадут обязательства для действующих членов, которые должны дать свое согласие на продолжение процесса. В планах также установлены приблизительные сроки официального завершения групп реформ, известных как переговорные «кластеры», — важных этапов на пути к членству.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен в своем выступлении о состоянии Союза в начале сентября пообещала оказать целенаправленную поддержку странам-кандидатам, «добившимся наибольшего прогресса».

Однако, как подтвердили официальные лица, другим странам-кандидатам, находящимся на более ранней стадии процесса, таким как Косово, Северная Македония и Босния и Герцеговина, дорожные карты на данном этапе предложены не будут. Также их не предложат Грузии, Турции и Сербии, чьи заявки были приостановлены из-за опасений по поводу отката от демократических и судебных норм.

Впервые Брюссель рассматривает возможность установления целевых сроков для завершения ключевых этапов переговоров о вступлении в ЕС Черногории, Украине, Молдове и Албании.

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