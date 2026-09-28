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Антицилкон приятно удивит белорусов

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  • 28.09.2026, 9:15
  • 1,702
Антицилкон приятно удивит белорусов

Забываем про фронтальные разделы и дожди.

В понедельник, 28 сентября, Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, дожди отступят. По прогнозу Белгидромета, по стране ожидается переменная облачность, осадков в основном не будет.

Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер слабый, неустойчивый. Днем температура заметно отличается по регионам: на северо-востоке ожидается +14…+16°C, на юго-западе воздух прогреется до +20…+22°C.

По данным «Метеовайба», с понедельника погоду в Беларуси полностью определит антициклон Arno, центр которого расположится севернее страны.

«С понедельника забываем про фронтальные разделы и дожди», — отмечает автор канала о погоде.

Днем по городам ожидается:

Минск: +16…+18°C;

Брест: +20…+22°C;

Витебск: +16…+18°C;

Гомель и Гродно: +18…+20°C;

Могилев: +17…+19°C.

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