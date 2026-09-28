Антицилкон приятно удивит белорусов

Антицилкон приятно удивит белорусов1
- 28.09.2026, 9:15
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Забываем про фронтальные разделы и дожди.
В понедельник, 28 сентября, Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, дожди отступят. По прогнозу Белгидромета, по стране ожидается переменная облачность, осадков в основном не будет.
Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер слабый, неустойчивый. Днем температура заметно отличается по регионам: на северо-востоке ожидается +14…+16°C, на юго-западе воздух прогреется до +20…+22°C.
По данным «Метеовайба», с понедельника погоду в Беларуси полностью определит антициклон Arno, центр которого расположится севернее страны.
«С понедельника забываем про фронтальные разделы и дожди», — отмечает автор канала о погоде.
Днем по городам ожидается:
Минск: +16…+18°C;
Брест: +20…+22°C;
Витебск: +16…+18°C;
Гомель и Гродно: +18…+20°C;
Могилев: +17…+19°C.