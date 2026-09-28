Посол США: Трамп предложил Си Цзиньпину покупать американское оружие

Посол США: Трамп предложил Си Цзиньпину покупать американское оружие7
- 28.09.2026, 8:58
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В Белом доме эту информацию отвергают.
Президент США Дональд Трамп предложил лидеру Китая Си Цзиньпину купить американское оружие. Об этом в телеинтервью заявил посол США в КНР Дэвид Пердью, пишет газета The New York Times.
«Президент Трамп постоянно говорит: „Послушайте, мы продаем оружие другим странам по всему миру". В какой-то момент он даже спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить», — сказал дипломат.
Подробностей посол не привел и не раскрыл, как отреагировал Си Цзиньпин.
Это неожиданное заявление прозвучало в интервью о политике США в отношении Тайваня. Остров уже несколько месяцев ждет, когда Трамп одобрит новый пакет поставок вооружений на 14 миллиардов долларов. Ранее, в декабре прошлого года, было объявлено о рекордной многомиллиардной сделке.
Сомнения в том, насколько решительно Трамп намерен защищать Тайвань, возникали и раньше. На встрече с Си в Пекине в мае он заявил, что откладывает решение по пакету на 14 миллиардов долларов, назвав его «очень хорошим козырем» на переговорах с Китаем.
Вместе с тем в администрации Трампа слова посла опровергли. Представитель администрации США заявил, что планов продавать оружие Китаю у Вашингтона нет. В заявлении Госдепартамента сказано: «Законодательство США запрещает продажу оружия Китаю; никаких предложений или планов по продаже оружия Китаю не существует».