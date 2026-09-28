«Есть время до весны»: ISW рассказал о планах Путина 6 28.09.2026, 8:31

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Российская стратегия обходится слишком дорого.

Стратегия дальних ударов по Украине обходится России дорого, поэтому не будет длиться бесконечно. Скорее всего, российский диктатор Владимир Путин нацелен на то, чтобы принудить Украину к капитуляции до весны, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, Россия планирует активизировать и ускорить кампанию ударов по Украине этой зимой, пока для этого имеются достаточные ресурсы. Текущая российская кампания ударов опирается на неспособность Украины перехватывать российские реактивные беспилотники и на дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для защиты от баллистических ракет зимой 2026–2027 годов; она также исходит из предположения, что энергетическая и иная критически важная инфраструктура Украины не выдержит российских ударов в ближайшие месяцы.

Нынешняя стратегия российских ударов наносит Украине значительный экономический ущерб, однако если она затянется надолго, затраты на ее поддержание могут превысить непосредственный эффект от самих ударов, предупреждают в ISW.

«Путин не планирует, что российская кампания ударов большой дальности по Украине будет продолжаться бесконечно, поскольку, по всей видимости, он стремится принудить Украину к капитуляции до весны 2027 года. Российская стратегия, делающая упор на удары большой дальности, обходится дорого и не может применяться вечно, особенно с учетом того, что украинские силы также наращивают интенсивность ударов по территории России», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, Путин не учитывает долгосрочные издержки российской кампании ударов, рассчитывая на то, что этой зимой Украина сломается и капитулирует. Маловероятно, что Путин пойдет на уступки по своим требованиям или вступит в серьезные переговоры о прекращении огня, пока не исчерпает возможности этой новой стратегии.

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