Буданов растрогал сеть нежным жестом к жене 28.09.2026, 6:59

КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Романтический момент попал на видео в Киеве.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с женой Марианной появились на церемонии вручения премии «Золотые руки», которая 26 сентября проходила в Киеве. Видео пары опубликовали на Instagram-странице «Новини Live».

Журналисты обратили внимание, что Будановы почти все время держались за руки.

Когда супруги сели, Буданов переплел пальцы своей руки с пальцами жены и время от времени поглаживал ее руку своей ладонью.

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