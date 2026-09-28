Буданов растрогал сеть нежным жестом к жене
- 28.09.2026, 6:59
Романтический момент попал на видео в Киеве.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с женой Марианной появились на церемонии вручения премии «Золотые руки», которая 26 сентября проходила в Киеве. Видео пары опубликовали на Instagram-странице «Новини Live».
Журналисты обратили внимание, что Будановы почти все время держались за руки.
Когда супруги сели, Буданов переплел пальцы своей руки с пальцами жены и время от времени поглаживал ее руку своей ладонью.