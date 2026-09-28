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Буданов растрогал сеть нежным жестом к жене

  • 28.09.2026, 6:59
Буданов растрогал сеть нежным жестом к жене
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: GETTY IMAGES

Романтический момент попал на видео в Киеве.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с женой Марианной появились на церемонии вручения премии «Золотые руки», которая 26 сентября проходила в Киеве. Видео пары опубликовали на Instagram-странице «Новини Live».

Журналисты обратили внимание, что Будановы почти все время держались за руки.

Когда супруги сели, Буданов переплел пальцы своей руки с пальцами жены и время от времени поглаживал ее руку своей ладонью.

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