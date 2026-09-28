Reuters: У Трампа проблемы перед выборами в Конгресс 1 28.09.2026, 4:37

1,498

Фото: Getty Images

Под угрозой оказалось большинство республиканцев в Палате представителей.

У Дональда Трампа и Республиканской партии возникли серьезные трудности перед промежуточными выборами в США. Республиканцы начали срочно направлять деньги даже в десятки округов, которые ранее считались достаточно надежными для партии, пытаясь сохранить минимальное большинство в Палате представителей.

Как сообщает Reuters, с 1 сентября крупные республиканские группы и мегадоноры начали финансировать кампании как минимум в 39 округах, где ранее в этом избирательном цикле практически не тратили деньги. Причиной стали внутренние опросы партии, показавшие неожиданную уязвимость ряда кандидатов.

Особенно настораживает республиканцев ситуация в традиционно благоприятных для них районах. Дополнительная финансовая поддержка понадобилась кандидатам даже там, где Трамп на президентских выборах 2024 года побеждал с двузначным преимуществом.

Руководство республиканцев уже предупредило десятки предвыборных штабов, что рассчитывать на гарантированную победу нельзя, даже если кандидат пока лидирует в опросах. Республиканский стратег Рон Бонжан признал, что партии приходится обороняться в некоторых округах, которые раньше практически не вызывали опасений.

На кону находится контроль над Палатой представителей. Сейчас республиканцы имеют 218 мест против 214 у демократов, один независимый депутат входит в республиканскую фракцию, а еще два места остаются вакантными. Демократам необходимо получить как минимум четыре дополнительных кресла, чтобы взять палату под контроль.

Защитить позиции республиканцы пытаются с помощью значительного финансового преимущества. На ближайшие недели они зарезервировали не менее 888 миллионов долларов на политическую рекламу, тогда как демократы подготовили 666 миллионов.

Еще заметнее разрыв в расходах суперкомитетов. После Дня труда структуры, ориентированные на республиканцев, потратили около 309,7 миллиона долларов на предвыборную борьбу. На поддержку кандидатов-демократов за тот же период направили 174,2 миллиона.

Показательная ситуация сложилась в Северной Каролине. В округе республиканца Грегори Мерфи Трамп в 2024 году победил с преимуществом в 14 процентных пунктов. Несмотря на это, консервативный политический комитет впервые в нынешнем цикле начал дополнительно финансировать кампанию Мерфи.

Еще более заметные изменения произошли на юге Техаса. В округе, где Трамп в 2024 году победил с преимуществом в 18 пунктов, республиканские группы с начала сентября вложили около двух миллионов долларов в поддержку Моники Де Ла Крус. Аналитики Cook Political Report впоследствии перевели эту гонку из категории с преимуществом республиканцев в категорию неопределенных.

Дополнительное давление создает экономическая ситуация. Рост цен на бензин, дизельное топливо, энергоносители и удобрения особенно болезненно затронул сельскохозяйственные районы, традиционно важные для республиканцев.

Сами республиканцы называют масштабные расходы страховкой и намерены использовать финансовое преимущество для защиты своих кандидатов. Демократы, напротив, утверждают, что необходимость тратить огромные суммы в прежних республиканских оплотах свидетельствует о проблемах соперников. При этом многие кандидаты Республиканской партии пока продолжают лидировать в опросах, поэтому итог борьбы за Палату представителей остается неопределенным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com