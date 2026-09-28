Военная экономика России закончилась промышленным минусом Телеграм-канал «Запретное мнение»

28.09.2026, 5:33

Иллюстрационное фото

Вымирают целые отрасли.

Минэкономразвития РФ переписало собственный прогноз: вместо ожидавшегося еще в мае роста промышленности на 0,6% теперь правительство ждет падения на 0,2% по итогам года. Если прогноз сбудется, это будет первое сокращение промышленного производства с ковидного 2020-го.

Сам по себе минус 0,2% не выглядит катастрофой. Гораздо интереснее, что находится внутри этой цифры.

За январь-август промышленность вообще не выросла. В августе выпуск уже снизился на 0,6% год к году. Нефтепродукты с начала года: −10,3%, металлургия: −5,2%, стройматериалы: −4,7%, одежда: −4,2%. Производство грузовых вагонов просело примерно на 27%, лифтов – на 21%. Это уже официальная статистика Росстата, а не происки иностранных агентов.

Экономист Игорь Липсиц описывает происходящее проще: «вымирают целые отрасли».

На проблемы одновременно давят дорогие кредиты, санкционные ограничения, сложности с оборудованием и ремонтом, слабый спрос, а теперь еще и регулярные удары по нефтепереработке.

И здесь становится понятнее главный экономический фокус последних лет.

После 2022 года Кремль показывал высокие темпы роста и торжественно хоронил западные прогнозы. Только значительную часть ускорения обеспечил колоссальный государственный заказ: заводы получили деньги на все, что нужно войне, бюджет разогрел спрос, оборонные производства заработали круглосуточно.

Получилось эффектно.

Только снаряд тоже увеличивает ВВП. Даже если через неделю его уже не существует.

Теперь военный допинг перестает маскировать состояние остальной промышленности.

Металлургам не хватает спроса. Стройматериалы тянет вниз охлаждение строительства. Производители оборудования сидят на дорогом кредите. Нефтепереработку приходится не только модернизировать, но и регулярно ремонтировать после прилетов.

А государство в этот момент приходит бизнесу на помощь самым традиционным способом – повышением налогов.

Особенно хорошо видна разница между телевизионной и заводской экономикой. В телевизионной санкции провалились, импортозамещение состоялось, страна совершила промышленный рывок.

В заводской – оборудование сложнее купить и обслуживать, кредит стоит дорого, часть рынков потеряна, издержки растут, а некоторые отрасли несколько кварталов подряд сокращают выпуск. И даже само правительство теперь вынуждено вписать в бюджетный прогноз слово «спад».

Минэкономразвития обещает, что дальше все снова станет лучше: +2,2% в 2027-м, +2,7% в 2028-м, +2,4% в 2029-м.

Но проблема уже не в одной цифре 2026 года.

РФ четыре года строила военную экономику и называла ее новой моделью роста.

Теперь начинает выясняться, что пока одни заводы осваивали триллионы государственного заказа, нормальная промышленная ткань страны постепенно истончалась.

И вот это уже гораздо труднее исправить очередным бюджетным траншем.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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