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РФ ударила по резиденции посла Саудовской Аравии в Киеве

  • 28.09.2026, 2:17
РФ ударила по резиденции посла Саудовской Аравии в Киеве
Иллюстрационное фото

Президент Украины призвал партнеров усилить санкции против Москвы.

Страна-агрессор России продолжает террор против Киева и других украинских городов. Только в воскресенье российские оккупанты запустили реактивные дроны по ряду гражданских объектов в Киеве, включая два детских сада и две школы. Под удар также попала резиденция посла Саудовской Аравии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей страннице в X.

Глава государства отметил, что такой выбор целей имеет лишь одно определение – терроризм. Никакого военного значения атакованные объекты не имеют. Такими ударам враг пытается принести как можно больше украинскому народу.

По словам президента Украины, в результате сегодняшних атак оккупантов есть погибшие, десятки людей пострадали.

Тем временем в Днепропетровской области враг ударил по спортивной школе, а на Сумщине – по областному дому ребенка.

Глава государства отметил, что все эти удары демонстрируют нежелание России прекращать террор и международные партнеры должны трезво оценивать ситуацию.

Президент Украины предостерег мир от веры в пустые обещания Кремля.

«Россия умеет подавать такие обнадеживающие дипломатические сигналы, которые в мире просто хотят услышать. Умеет подавать такие сигналы, чтобы отсрочить жесткие шаги со стороны мира в ответ на войну», – заявил лидер страны.

В связи с этим президент призвал полностью реализовать подписанный в США закон имени сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России. Украина рассчитывает на сильные шаги международных партнеров.

«Важно, чтобы и другие наши партнеры из «Большой семерки» и «Большой двадцатки» придерживались принципиальной позиции», – добавил украинский лидер.

Президент Украины рассказал о подготовке новых санкционных пакетов, в том числе против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия. Ограничения также затронут конкретные предприятия и физические лиц, задействованные в производстве российской баллистики.

По словам Зеленского, новые санкции могут заработать уже в октябре, чтобы подтолкнуть страну-агрессора к реальной дипломатии.

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