Бывший автоцентр Audi и Porsche в Минске станет салоном Geely 4 28.09.2026, 15:36

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иллюстративное фото

Там также разместят сервис, шиномонтаж и кузовной ремонт.

Компания «РК Пауэр Моторс» в октябре откроет второй автоцентр в Минске. «Точка Geely» заняла здание бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова, около станции метро «Слуцкий гостинец». Об этом Office Life сообщили в компании.

Напомним, в мае 2025-го дилер марок Geely и Belgee — компания «РК Пауэр Моторс» — открыл в Минске рядом с МКАД и метро «Малиновка» свой первый автоцентр «Точка».

В отличие от него, «Точка Geely» представит в шоуруме только автомобили Geely, причем весь модельный ряд. Там же разместится сервисный центр, где можно будет пройти техническое обслуживание, шиномонтаж и кузовной ремонт.

Как сообщили в компании, новый автоцентр в первую очередь ориентирован на жителей Курасовщины, «Минск-Мира» и Лошицы, которые находятся в 10 минутах езды.

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