24 апреля 2026, пятница, 10:33
«Беларусь возвращается в 2000-е, приготовьте кнопочные телефоны»

Белорусы массово жалуются на медленный интернет и сбои связи.

«Салідарнасць» спросила у белорусов внутри страны, есть ли у них проблемы с интернетом и как это влияет на их жизнь. А также посмотрела, что об этом пишут в соцсетях.

В феврале этого года Минсвязи ввело ограничение для безлимитного мобильного интернета. Теперь высокая скорость доступна только на первые 30 Гб в месяц, а дальше замедляется до 1 Мбит/с. За более высокосросной интернет операторы предлают доплачивать. В ведомстве нововведение объснили необходимостью «снижения перегрузки сетей».

Оказалось, у некоторых плохо стал работать не только мобильный, но и «домашний» интернет. Особенно сложно белорусам, которые работают онлайн. Кроме того, периодически пользователи интернета сталкиваются с массовыми перебоями — операторы объясняют это проведением работ на сети передачи данных.

Анна, 25 лет. «Выходит, что за дополнительную плату можно и нагрузить вышку?»

— В целом я не наблюдаю проблем ни с домашним, ни с мобильным интернетом по скорости и стабильности соединения. Но есть нюанс, который огорчил: введение ограничений на объем трафика на мобильном интернете. Я активно пользуюсь интернетом вне дома и работы, но сейчас за те же деньги получаю меньше — 30 ГБ, что не так много.

За дополнительную плату операторы предлагают докупать пакеты без ограничений скорости, хотя их вводили якобы под предлогом «разгрузить» вышки мобильной связи. Выходит, что за дополнительную плату можно и нагрузить вышку?

Елена, 24 года. «Снова стали скачивать фильмы и музыку»

— Это ужас, если честно. Мы привыкли созваниваться с мамой в Telegram, но сейчас она выключает мобильный интернет, чтобы экономить мегабайты. И это ужасно неудобно.

Сейчас ситуация, как много лет назад: люди снова стали скачивать фильмы и музыку, чтобы смотреть и слушать без торможений и не тратить интернет при просмотре онлайн.

Владимир, 27 лет. «Даже сообщения с трудом отправляются»

— У меня оператор МТС. Заметил, что интернет стал портиться еще около года назад. Сейчас совсем медленный. Особенно вечером невозможно что-то загрузить. А бывает даже сообщения с трудом отправляются.

Но самое неудобное для меня — это медленная работа приложений такси. Посмотрел цену, хочешь заказать, но ничего не грузит. Потом обновил, а там уже другая цена — более высокая.

Я думаю, в стране элементарно нет денег, чтобы обсуживать вышки и вообще вкладываться в развитие интернета. И то, что он стал таким медленным, конечно, всех волнует.

Наталья, 29 лет. «Муж писал в поддержку, что плохо ловит: они исправили, но через пару дней все вернулось»

— У нас дома «Космос ТВ» — с 20 до 22 часов он стабильно почти не грузит. Прописывали, что скорость будет ниже, но не так, чтобы совсем.

У подруги в Витебской области дома «Белтелеком» — там совсем беда. Фотографии в Telegram грузятся по две минуты, можно только отправлять сообщения, а Reels в плохом качестве.

Мобильный интернет работает у всех по-разному. У меня Life часто не ловит или ловит всего на одну палку в городе и дома. Это особенно напрягает, когда надо пользоваться «Яндекс картами». Муж как-то писал в поддержку, что дома плохо ловит, они исправили, но через пару дней все вернулось.

За Минском МТС и А1, как мне кажется, выигрывает у Life. Кстати, долгое время не могла понять, почему на Гурского около СТО совсем не работает интернет — оказалось, там военный завод, которого нет на картах, и они глушат связь.

Интересно, что на работе у нас А1 и все работает хорошо. А когда дома был А1, он мог в будние на полдня пропадать — я тогда работала онлайн, было очень неудобно.

Людмила, 53 года. «Это очень раздражает»

— В последнее время стала замечать, что интернет стал медленнее, особенно вне дома. Я люблю гулять и слушать подкасты — так сейчас часто бывают паузы при прослушивании. Иногда бывает плохо грузит Instagram. Это, конечно, очень раздражает. Мне надо, чтобы все работало как часы. При этом вай-фай дома работает нормально, но вот определенные сайты (сами понимаете, какие) открываются только с мобильного интернета.

Рената, 30 лет. «Дома и на работе я сижу через Wi-Fi, а в городе мне хватает и этой скорости»

— Я не заметила каких-то изменений в последнее время. Да, бывает, связь хромает за городом или в метро, но те, у кого Life, меня поймут. Так было всегда. Среди безлимитных тарифов у Life, если не ошибаюсь самое выгодное по цене предложение. Новые ограничения скорости на мне никак не сказались, потому что дома и на работе я сижу через Wi-Fi, а в городе мне хватает и этой скорости.

Владислава, 27 лет

— Пользуюсь МТС уже 10 лет. До этого был Velcom и Life, но у МТС подкупил тариф «Безлимитище». Это был лучший выбор, потому что за умеренную плату пользовалась интернетом без ограничений — дома Wi-Fi не было. И цена, и скорость меня полностью устраивали.

А вот совсем недавно я уже почувствовала на себе новые ограничения: все стало очень медленно грузиться, я даже подумала, что это какие-то временные сбои, но потом вспомнила про новые ограничения. Это было, конечно, очень неудобно.

Сейчас и дома, и в офисе есть Wi-Fi, который хорошо работает. Постоянно слежу, чтобы он был подключен и не тратились ограниченные мегабайты, особенно при просмотре видео.

Мама у меня теперь скачивает на работе сериалы с Wi-Fi, а дома смотрит, так как домашнего интернета нет. Пытались установить — плохой сигнал, поэтому она отказалась от этой затеи.

«Его специально глушат?»

Бурно обсуждают проблемы с интернетом в Беларуси и в Threads.

— Белорусы, что происходит с интернетом в Минске? Это просто жесть какая-то, не грузит ни мобильный интернет, ни вайфай, работать невозможно, особенно вечером. Только у меня такая проблема? По какой причине это происходит? Его специально глушат? — поинтересовалась жительница Беларуси.

В комментариях откликнулись другие белорусы.

«Да, не работает. Особенно вечер-ночь. Вот прямо сейчас пишу, а ответы не прогружены. Кажется, зря из РФ люди переезжать собрались».

«Я в плановые работы не верю, по-тихому нас приучают жить без интернета».

«Похоже, что Беларусь возвращается в 2000-е, приготовьте кнопочные телефоны, господа. Те, у кого они уже есть, сдуйте пыль и снимите паутинки».

«Ездила в пятницу в Минск до воскресенья. Все нервы съели, так злилась ужас. Даже карты тупили. Хотела поработать хотя бы на мобильном (ранее был безлимит и не было проблем). Так теперь с мобильным ни черта не получилось! Мало того, что у меня было всего 30гб, так грузилось еле-еле. Воскресенье была счастлива вернуться в Брест и нормально поработать. Желание ехать в Минск отпало».

Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана Петр Олещук
Крыса перед последним прыжком Андрей Пионтковский
Шизофрения Валерия Герасимова Александр Коваленко