Financial Times: Путин заставил бизнес платить за войну 29.09.2026, 2:10

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Российские компании сами оплачивают защиту от украинских беспилотников.

Путин фактически переложил на российский бизнес расходы по защите предприятий от украинских беспилотников. Компании, которые не смогут обеспечить безопасность своих объектов, рискуют столкнуться с введением государственного управления, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В конце августа Путин подписал указ, разрешающий вводить «временное управление» на объектах критической инфраструктуры, не защищенных от атак дронов. Через три дня правительство создало специальную комиссию для реализации новых правил.

Бывший сотрудник Кремля рассказал FT, что инициатива исходила от военных и спецслужб. «Они жаловались, что бизнес сидит сложа руки и не хочет даже пальцем пошевелить. Путин согласился», — заявил собеседник издания.

После выхода указа число обращений компаний к специалистам по защите от дронов резко выросло. По словам эксперта Вячеслава Плаксина, спрос увеличился примерно в пять раз за короткий срок.

Проблема для бизнеса заключается и в стоимости такой защиты. Одному из предприятий система обошлась в 220 млн рублей, а предприниматель из приграничного региона сообщил FT, что потратил свыше 1,5 млрд рублей на средства ПВО.

При этом четких правил, какие именно объекты и какими средствами должны защищаться, до сих пор нет. Многие системы радиоэлектронной борьбы требуют специальных разрешений.

Новые полномочия Кремля вызывают у предпринимателей опасения, что их могут использовать для изъятия активов. «Это стало еще одним новым налогом», — считает эксперт Carnegie Russia Eurasia Center Александра Прокопенко.

По данным FT, Москва фактически предлагает бизнесу самому оплачивать все более дорогую защиту от войны, которую российские власти ведут против Украины.

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