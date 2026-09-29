Ученые выяснили, откуда появились певчие птицы и почему их стоит слушать
- 29.09.2026, 4:16
Шесть минут пения помогают снизить стресс и тревожность.
Пение птиц может не только радовать слух, но и заметно влиять на самочувствие человека. Исследования показывают, что звуки природы помогают снизить стресс и тревожность, а также улучшают способность концентрироваться, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Сегодня известно не менее 4000 видов певчих птиц. Их песни отличаются сложностью и разнообразием, а сами птицы способны учиться новым звукам у родителей и сородичей. Такое поведение называют «вокальным научением». Среди животных этой способностью также обладают попугаи, колибри, слоны, киты и некоторые виды летучих мышей.
При этом пение птиц выполняет не только практическую функцию. Оно действительно помогает привлекать партнеров и обозначать территорию, однако многие виды создают гораздо более сложные мелодии, чем требуется для этих задач.
Особый интерес ученых вызывает влияние птичьего пения на людей. В одном из исследований 2022 года всего шесть минут прослушивания пения птиц улучшали самочувствие пациентов. Другая работа показала, что природные звуки могут снижать кровяное давление и частоту сердцебиения.
«Пение птиц — одновременно обычное и величественное явление», — отмечают авторы.
Услышать его можно не только в лесу. Многие птицы живут в городских парках и пригородах, а наиболее активны на рассвете. «Просто замедлиться и послушать — уже хороший способ начать», — пишут авторы.