Ученые выяснили, откуда появились певчие птицы и почему их стоит слушать 29.09.2026, 4:16

Фото: green-feathers.co.uk

Шесть минут пения помогают снизить стресс и тревожность.

Пение птиц может не только радовать слух, но и заметно влиять на самочувствие человека. Исследования показывают, что звуки природы помогают снизить стресс и тревожность, а также улучшают способность концентрироваться, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня известно не менее 4000 видов певчих птиц. Их песни отличаются сложностью и разнообразием, а сами птицы способны учиться новым звукам у родителей и сородичей. Такое поведение называют «вокальным научением». Среди животных этой способностью также обладают попугаи, колибри, слоны, киты и некоторые виды летучих мышей.

При этом пение птиц выполняет не только практическую функцию. Оно действительно помогает привлекать партнеров и обозначать территорию, однако многие виды создают гораздо более сложные мелодии, чем требуется для этих задач.

Особый интерес ученых вызывает влияние птичьего пения на людей. В одном из исследований 2022 года всего шесть минут прослушивания пения птиц улучшали самочувствие пациентов. Другая работа показала, что природные звуки могут снижать кровяное давление и частоту сердцебиения.

«Пение птиц — одновременно обычное и величественное явление», — отмечают авторы.

Услышать его можно не только в лесу. Многие птицы живут в городских парках и пригородах, а наиболее активны на рассвете. «Просто замедлиться и послушать — уже хороший способ начать», — пишут авторы.

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