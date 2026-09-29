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Портников назвал главную цель Кремля

  • 29.09.2026, 5:30
Портников назвал главную цель Кремля
Виталий Портников

Украина для Кремля может быть лишь плацдармом для дальнейшей экспансии.

Путину не нужна отдельно Украина, Крым или Донбасс, поскольку его целью является не захват новых территорий, а возврат к прежним границам его империи, пояснил Виталий Портников. Любая захваченная территория для России - плацдарм, который будет использован для продвижения вперед.

О том, чего на самом деле хочет Путин, политический аналитик рассказал в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм».

«Для Путина важны цели, которые меняются в зависимости от конъюнктуры. Мне кажется, что сами люди, которые наблюдают за Кремлем, придумывают, что у Кремля есть какие-то по-настоящему важные цели, кроме возвращения к имперским масштабам и сохранения власти. Все остальное - это исключительно обслуживающий материал. Сегодня может быть Крым, завтра могут быть страны Балтии (спасение русскоязычного населения). Это тоже никогда не искренне, как вы понимаете», - пролил свет на главную цель главы Кремля Портников.

«Если можно этих русскоязычных использовать в Балтийских странах, использовать как инструмент давления на Балтийские страны (сами эти русскоязычные никого в России не интересуют), тогда можно это использовать. Нет реального объекта защиты, нет реального объекта нападения. Есть лишь инструмент. Кстати, Украина тоже может оказаться инструментом, а не сакральной целью, например, для нападения на Европу, новым плацдармом. Это просто серия плацдармов. Если ты представляешь экспансионистское государство, то любая новая захваченная территория для тебя превращается в плацдарм для экспансии», - подчеркнул публицист.

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