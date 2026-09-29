Портников назвал главную цель Кремля 29.09.2026, 5:30

Виталий Портников

Украина для Кремля может быть лишь плацдармом для дальнейшей экспансии.

Путину не нужна отдельно Украина, Крым или Донбасс, поскольку его целью является не захват новых территорий, а возврат к прежним границам его империи, пояснил Виталий Портников. Любая захваченная территория для России - плацдарм, который будет использован для продвижения вперед.

О том, чего на самом деле хочет Путин, политический аналитик рассказал в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм».

«Для Путина важны цели, которые меняются в зависимости от конъюнктуры. Мне кажется, что сами люди, которые наблюдают за Кремлем, придумывают, что у Кремля есть какие-то по-настоящему важные цели, кроме возвращения к имперским масштабам и сохранения власти. Все остальное - это исключительно обслуживающий материал. Сегодня может быть Крым, завтра могут быть страны Балтии (спасение русскоязычного населения). Это тоже никогда не искренне, как вы понимаете», - пролил свет на главную цель главы Кремля Портников.

«Если можно этих русскоязычных использовать в Балтийских странах, использовать как инструмент давления на Балтийские страны (сами эти русскоязычные никого в России не интересуют), тогда можно это использовать. Нет реального объекта защиты, нет реального объекта нападения. Есть лишь инструмент. Кстати, Украина тоже может оказаться инструментом, а не сакральной целью, например, для нападения на Европу, новым плацдармом. Это просто серия плацдармов. Если ты представляешь экспансионистское государство, то любая новая захваченная территория для тебя превращается в плацдарм для экспансии», - подчеркнул публицист.

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