В Беларуси начали занятия по мобилизационной готовности

В Беларуси начали занятия по мобилизационной готовности5
- 29.09.2026, 7:56
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Ранее о мобилизации говорил Лукашенко.
Минобороны Беларуси с 29 сентября по 2 октября проводит ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Руководят ими председатели облисполкомов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, программа включает теоретические и практические мероприятия. Особое внимание уделят индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций, а также военнообязанных территориальных войск.
«Цель — совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения», — пояснили в министерстве.
Сегодня занятия стартовали в четырех регионах страны. В Витебской и Гомельской областях их проведут позже — с 13 по 16 октября.
Отметим, 11 сентября Лукашенко на полигоне в Брестской области выдал очередную порцию воинственной риторики. По его словам, белорусскую армию «надо встряхнуть» — вплоть до проверки готовности к мобилизации.