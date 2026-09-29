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В Беларуси начали занятия по мобилизационной готовности

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  • 29.09.2026, 7:56
  • 3,958
В Беларуси начали занятия по мобилизационной готовности
Иллюстративное фото

Ранее о мобилизации говорил Лукашенко.

Минобороны Беларуси с 29 сентября по 2 октября проводит ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Руководят ими председатели облисполкомов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, программа включает теоретические и практические мероприятия. Особое внимание уделят индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций, а также военнообязанных территориальных войск.

«Цель — совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения», — пояснили в министерстве.

Сегодня занятия стартовали в четырех регионах страны. В Витебской и Гомельской областях их проведут позже — с 13 по 16 октября.

Отметим, 11 сентября Лукашенко на полигоне в Брестской области выдал очередную порцию воинственной риторики. По его словам, белорусскую армию «надо встряхнуть» — вплоть до проверки готовности к мобилизации.

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