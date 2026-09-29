«Я за три года явно не уложусь» 4 29.09.2026, 8:21

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Белорус пожаловался на правила строительства дома.

Житель Несвижского района пожаловался, что для сноса старого дома и строительства нового в агрогородке нужно проходить комиссии, заказывать проект и укладываться в трехлетний срок. В райисполкоме заявили, что в его случае все значительно проще: дом можно снести двумя способами, а новый — построить без разрешительной проектной документации, сообщают госСМИ.

Михаил Матус вместе с женой Наталией в январе 2025 года купил участок в агрогородке Аношки Несвижского района — всего в нескольких метрах от собственного дома. Участок сразу приобретали с расчетом снести старый дом: у здания просел фундамент и прохудилась крыша.

О начавшихся после этого трудностях Михаил рассказал в TikTok. Его видео набрало десятки тысяч просмотров.

«Вот я купил домик. Думал помочь сыну построить дом. Начал потихоньку облагораживать участок. Везде был бурьян, старый сад. И теперь я спрашиваю: „Могу я этот домишко снести и начать строительство?“ Ответили: „Нет! Сам не имеешь права“. А вот, что дальше делать: нужно поехать, оказывается, заплатить около 200 рублей, чтобы создали комиссию, которая посмотрит дом и сделает заключение. А сам не имеешь права», — рассказал мужчина.

По его словам, он также рассчитывал построить новый дом на месте старого и по тому же плану, чтобы не тратиться на новый проект, но ему отказали.

«„Чтобы не платить опять деньги за проект и прочее, я по тому же плану построю дом на том же месте“. „Нет! Ты опять должен заказывать проект, платить деньги“», — пересказал Михаил полученные им объяснения.

Сельчанина также беспокоил озвученный ему срок строительства — три года:

«Я за три года явно не уложусь, у меня нет таких денег. Значит, буду самостроем, потихоньку, три года, пять лет».

Супруги утверждают, что сначала обратились в БРТИ, чтобы заранее оформить снос и избежать возможных штрафов.

«Поехали в Несвиж. Надо же как-то по закону оформить, чтобы не посыпались штрафы потом. Заехали в БТИ. Нам сказали, что надо создавать комиссию, чтобы она признала жилье ветхим более чем на 60%. Тогда дают разрешение на снос. Хорошо. Что надо делать? Надо записаться, надо заплатить», — рассказала Наталия Матус.

«Нас поразило, что мы сами не решаем, сносить, достраивать, не достраивать», — добавил Михаил.

В Несвижском бюро Дзержинского филиала Минского областного агентства по госрегистрации и земельному кадастру заявили, что не смогли подтвердить обращения семьи.

«Мне не удалось установить, к кому он обращался и с какими вопросами. Нет ни заявлений, ни письменных обращений, ни устных — ничего не поступало. Он конкретно не сказал, куда обращался. То, говорит, земельный отдел, то наше бюро, то какие-то люди ему подсказывали, то он в интернете что-то вычитал», — рассказал заведующий бюро Андрей Пигуль.

Между тем в Несвижском райисполкоме объяснили, что снести жилой дом можно двумя способами.

«Сегодня существует два способа снести жилой дом. Первый вариант — обратиться в службу „одно окно“ райисполкома, признать дом непригодным для проживания, несоответствующим санитарным или техническим требованиям, и обратиться за его сносом. Эти административные процедуры бесплатные. Второй вариант — случай, когда человек уже снес дом. Тогда уже административные процедуры проводит регистрирующий орган», — рассказала начальница отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Юлия Конищева.

Она подчеркнула, что в сельской местности законодательство позволяет строить индивидуальные дома без разрешительной проектной документации, если у владельца оформлены права на земельный участок.

«Как раз-таки в нашем случае заявитель обладает таким правом», — добавила чиновница, отметив, что после завершения строительства новый дом необходимо зарегистрировать.

Также чиновники опровергли опасения Михаила о том, что он обязан построить дом за три года. По их словам, такие сроки касаются участков, предоставленных для строительства. Если землю человек купил сам, он может строить дом и дольше — например, пять или десять лет.

Сам же Михаил рассказал, что хотел купить древесину для строительства по льготной цене, однако опасался, что для этого снова потребуется проект:

«Говорил, я хочу выписать дерево. Потому что дерево по коммерческой цене покупать дорого. Для тех, кто строит в деревне, льготная цена. И там чуть ли не наполовину скидка. Но надо в райисполком писать. Они, опять же, потребуют проект. На проект надо деньги. Опять надо ходить, кого-то просить, искать».

Конищева пояснила, что требования при покупке льготной древесины связаны уже с документами, которые нужны лесхозу:

«В пакет документов лесхозу точно входит разрешительная документация на домовладение. Они же не могут сказать, сколько леса нужно. Они смотрят спецификацию, возможно, проект. Но эта процедура по льготной цене не райисполкома. А так, иди в магазин, покупай, пожалуйста, в любом случае за свои деньги. Когда человек строится за свои средства, он абсолютно волен в выборе того пути в части строительства, по которому он хочет пойти», — сказала она.

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