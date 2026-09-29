Режим вступил в фазу самоуничтожения 1 Аббас Галлямов

29.09.2026, 11:37

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Аббас Галлямов

Почему придворный стукач помог раздуть скандал вокруг роскошной жизни внучки Путина.

Ссылаясь на утекшие данные российской погранслужбы, издание «Агентство» рассказало в пятницу, что установило личность внучки Путина.

Конечно, сам по себе факт наличия внуков не является дискредитирующим обстоятельством. Если есть дети, то должны быть и внуки, но вот детали…

Описанные в материале условия путешествия ребенка — перелёты частными бортами в сопровождении многочисленных нянь, учителей, адъютантов и охранников — вновь поднимают в памяти весь пласт той информации, которая когда-либо попадала в паблик в связи с роскошной жизнью самого Путина. И это уже неприятно. В ситуации, когда уровень жизни подданных падает, чрезмерная роскошь двора злит. Марию-Антуанетту и Распутина помните?.. Не добавляет плюсов президенту и тот факт, что члены его семьи почему-то любят путешествовать в Европу, про которую нам официоз все уши прожужжал, что та для России — экзистенциальный враг.

В общем, неприятная утечка и лучшее, что может в этой ситуации сделать система — это смолчать. Если не привлекать дополнительное внимание к теме, то есть шанс, что про нее скоро забудут.

И вот тут появляется известный стукач Бородин, который натурально придает теме новый импульс — устраивает скандал. Зачем?!

Ок, можно было бы предположить, что Бородин — просто услужливый идиот, который пытается оседлать тему с тем, чтобы продемонстрировать двору свою незаменимость. Мол, я тут, стою на страже! Наверное, герой надеется, что на него обратит внимание Катерина Тихонова. Обратит и может быть даже соблаговолит принять. Все это понятно, но ведь Бородин не одиночка, он часть системы, а значит должен действовать в интересах этой системы. Нельзя заниматься партизанщиной, преследуя лишь корыстные интересы и принося вред президенту. И куда смотрят его кураторы из ФСБ, ведь очевидно, что таковые есть?

И тут неизбежно появляется мысль, что может быть и кураторы заинтересованы в скандале? Не только с точки зрения звезд на погонах, но и в политическом смысле? В конце концов, чем громче звучит тема, тем сильнее будет взбешен Путин — и тем больше задач перед ними — людьми, раскручивающими сейчас этот сюжет, — он поставит. А новые задачи — это ресурсы, полномочия — это власть.

Так часть системы, отвечающая за безопасность, вредит той ее части, что отвечает за публичную политику. И тут вовсе не обязательно предполагать какой-то заговор силовиков против политического блока. Все гораздо банальнее. Как я уже сказал, для людей, отвечающих за безопасность, любой новый скандал — это новая угроза государству, а новая угроза означает необходимость бороться с ней. Все это неизбежно ведет к увеличению аппаратного веса тех, кто это делает. То, что с точки зрения политического блока является проблемой, с точки зрения силовиков оказывается ресурсом. Каждый действует логично — но в соответствии со своим частным интересом. В результате власть в целом действует иррационально.

Чем масштабнее система, тем сложнее координировать действия ее элементов из единого центра, тем выше уровень автономности этих элементов — и тем чаще логику их действий определяет их партикуляристский интерес, реализуемый в ущерб целому.

Путин превратил политическую и административную систему страны в плохо соображающего монстра. Это как динозавр, у которого шустрое млекопитающее отъест хвост — прежде чем до того дойдет, что надо хотя бы повернуть голову…

Но вообще надо понимать, что речь не только о неповоротливости. Речь о конкретном вреде. Конечно, ни Бородин, ни стоящие за ним чекисты не собирались специально вредить Путину, но результатом их действий стал именно вред. То есть, система оказывается способна производить вред автоматически.

Если у такого монстра не будет внешнего врага, он может худо-бедно просуществовать долго. Но вот если этот враг есть, если он будет намеренно пользоваться слабостями и ошибками системы, конец придет гораздо быстрее. Удивительно, но Путин упорно плодит число этих врагов.

Наверное, данный факт можно признать доказательством того, что режим вступил в фазу самоуничтожения.

Аббас Галлямов, «Точка»

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