Белоруска стала звездой TikTok после исполнения хита ирландской рок-группы 1 29.09.2026, 9:19

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Песню она исполнила на белорусском языке.

Белоруска под ником lyubavaizm спела под гитару хит ирландской группы Fontaines D.C «I love you» и опубликовала видео в соцсети TikTok.

За несколько часов ролик набрал почти 200 восторженных комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

- Это так красиво! Я очень люблю эту песню и ее смысл, а у вас такой чудный голос. Это невозможно. Я расплакалась.

- Просто невероятно.

- Видео дня.

- Это просто шедевр.

- Это лучшее, что я могла увидеть на этой платформе.

- Припев сделали абсолютно гениально, спасибо вам, это просто супер.

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