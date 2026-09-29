ISW: Z-блогеры взвыли из-за операции «Вивальди»2
- 29.09.2026, 12:43
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Пропагандисты говорят о лжи в Минобороне РФ.
Наступательная операция Сил обороны «Вивальди» усиливает дискуссии среди российских так называемых «военкоров» о том, что масштаб лжи в армии РФ наносит ущерб российским оккупационным войскам и способствует успехам Украины на Лиманском направлении.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 28 сентября.
Эксперты обратили внимание на риторику «военкоров» и констатируют, что те все активнее критикуют практику «красивых отчетов», когда ложные заявления российских командиров с поля боя вводят вышестоящее руководство в заблуждение, мешая оперативному планированию и способствуя продвижению украинских защитников.
Так, один из «военкоров» признал, что российским чиновникам будет непросто объяснить произошедшее общественности, поскольку российские пропагандистские СМИ заполняют информационное пространство триумфальными заявлениями и пытаются представить украинские оборонительные рубежи как находящиеся на грани краха.
Неточные доклады в российской системе командования об актуальной обстановке на передовой постоянно ухудшают осведомленность российских войск о ситуации на линии фронта и способность российских командиров сдерживать наступающую пехоту и технику Сил обороны, констатируют в ISW.
28 сентября Третий армейский корпус обнародовал подробности третьего этапа операции «Вивальди» на Лиманском направлении. В его ходе украинские силы провели успешные отвлекающие маневры и дезинформацию противника, а также освободили населенные пункты Новое, Редкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка - все они расположены к северу от Лимана, указали в ISW.