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ISW: Z-блогеры взвыли из-за операции «Вивальди»

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  • 29.09.2026, 12:43
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ISW: Z-блогеры взвыли из-за операции «Вивальди»

Пропагандисты говорят о лжи в Минобороне РФ.

Наступательная операция Сил обороны «Вивальди» усиливает дискуссии среди российских так называемых «военкоров» о том, что масштаб лжи в армии РФ наносит ущерб российским оккупационным войскам и способствует успехам Украины на Лиманском направлении.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 28 сентября.

Эксперты обратили внимание на риторику «военкоров» и констатируют, что те все активнее критикуют практику «красивых отчетов», когда ложные заявления российских командиров с поля боя вводят вышестоящее руководство в заблуждение, мешая оперативному планированию и способствуя продвижению украинских защитников.

Так, один из «военкоров» признал, что российским чиновникам будет непросто объяснить произошедшее общественности, поскольку российские пропагандистские СМИ заполняют информационное пространство триумфальными заявлениями и пытаются представить украинские оборонительные рубежи как находящиеся на грани краха.

Неточные доклады в российской системе командования об актуальной обстановке на передовой постоянно ухудшают осведомленность российских войск о ситуации на линии фронта и способность российских командиров сдерживать наступающую пехоту и технику Сил обороны, констатируют в ISW.

28 сентября Третий армейский корпус обнародовал подробности третьего этапа операции «Вивальди» на Лиманском направлении. В его ходе украинские силы провели успешные отвлекающие маневры и дезинформацию противника, а также освободили населенные пункты Новое, Редкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка - все они расположены к северу от Лимана, указали в ISW.

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