В Румынии упал беспилотник 29.09.2026, 10:16

1,212

Иллюстративное фото

После падения обломков на сельхозугодьях вспыхнул пожар.

Утром во вторник, 29 сентября, Министерство обороны Румынии получило сообщение об обнаружении обломков объекта, упавших в уезде Брэила.

Об этом говорится в соответствующем заявлении оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, обломки объекта – вероятно, беспилотника – упали на сельскохозяйственные угодья на острове Большой Брейла в уезде Брейла.

Об инциденте властям сообщил ночью гражданин, по словам которого, после падения обломков возник пожар, который погас сам по себе, не повлекший за собой никаких человеческих жертв или материального ущерба.

На место происшествия прибыли подразделения Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы, которые оцепили территорию; теперь они проведут экспертизу обнаруженных обломков.

Стоит отметить, что в ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель вблизи своего воздушного пространства и подняла истребители для мониторинга ситуации. Впрочем, тогда о вторжении в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com