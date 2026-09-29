Белорусы поставили на место «застрявшего в прошлом» россиянина

Белорусы поставили на место «застрявшего в прошлом» россиянина7
- 29.09.2026, 16:21
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И посоветовали учить географию.
Несмотря на то, что все больше россиян учатся правильно называть нашу страну, некоторым это пока не удается. Москвич yaroslav_belov в Threads назвал ее «Белоруссией» и написал о Минске, что он «из прошлого».
«Белоруссия встретила солнцем и отличной погодой! – пишет он. - Ну какой же красивый Минск. Прямо что-то из прошлого».
Белорусы посоветовали автору поста самому поскорее «выбираться из прошлого» и научиться уважать другие страны и народы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Больше не приезжайте, пока название страны не выучите.
— Каким ветром тебя, самого застрявшего в прошлом, к нам занесло?
— Пишу впервые, возможно, буду сожалеть. Но, приезжая в другую страну, как минимум, выучите название. Прямо что-то из прошлого? Вы давно не катались по городам России.
— А мне Ленинград нравится. Не так уж и далеко от моря , недаром называют его городом солевых. В общем много там позитивного: прям что-то из прошлого но и с оттенком современности.
— Чтобы окунуться в прошлое, причем гораздо глубже, необязательно ехать в Беларусь. Достаточно выехать за московскую кольцевую.
— Учите географию, путешественник из прошлого.
— Осталось еще попытаться заплатить российскими рублями и припарковать машину как мудак на тротуаре или газоне.
— «Старший брат» великорос пожаловал, встречайте. «Что-то из прошлого», лол.
— У вас что-то очень сильно из прошлого. Знания географии и истории, к примеру.