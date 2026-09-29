«Муж похудел на 20 кг, у сына без телефона улучшилось зрение» 1 29.09.2026, 10:38

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фото: smartpress.by

Белорусская семья купила хату в Беловежской пуще.

«Если честно, представляла другую картинку: мы купим дом, быстренько сдерем обои, все отшлифуем, я помою пол, потолок – и будем жить. За месяц точно управимся», – говорит Елена, и на этих словах вся семья Полх начинает смеяться. С момента покупки хаты в маленькой деревне Беловежской пущи прошло полтора года, но ремонт идет до сих пор: нужно менять крышу, проводить электрическое отопление, делать ванную… Пока работе нет конца, Елена, Эдуард и их сын Леон решили не ставить жизнь на паузу. Сделали уютную зону для отдыха, посадили необычный огород и прямо во время завтрака наблюдают за зубрами и оленями, пишет Smartpress.by.

Свой дом семья Полх искала год.

– Как думаете, почему этот стул стоит у забора? – Елена Полх обращает внимание на необычную конструкцию. – Если на него встать и поднять телефон выше, можно поймать мобильную связь. Это единственное место, где она ловит.

Ни связи, ни магазина, ни почты – именно такую деревню (по просьбе героев не указываем ее название – прим. автора) искала семья Полх – и нашла в Каменецком районе Брестской области. Вокруг дикая природа, лес и поля. На зимовку в вёске остается три человека.

Эдуард говорит, что дом семья перестраивает под себя, не сохраняя бабушкину атмосферу.

Елена разливает по кружкам земляничный чай.

– Мы находимся в Беловежской пуще и дом купили именно из-за красивой местности, – рассказывает Эдуард. – Раньше приезжали сюда отдыхать на озеро Сипурка, а потом задались целью найти жилье в этом районе. Год искали свой дом. Ездили по деревням, стучались в хаты, спрашивали, может, кто-то продает жилье, каждый день мониторили объявления.

«Думали, это будет дача. А теперь хотим кур, козочку и барашка»

Эдуард и Елена Полх – фотографы из Бреста. Постоянные съемки, общение с людьми начали выматывать, и супругам захотелось больше времени проводить на природе в тишине.

– Сразу рассматривали дом как дачу. А теперь в планах – переехать сюда на постоянное место жительства, завести кур, барашка, козочку, – говорит Елена, и в этот момент Эдуард смотрит на жену так, словно впервые это слышит.

– Козочку?! Ну-ну, – протягивает мужчина.

Елена на это реагирует спокойно, разливает по кружкам земляничный чай и накрывает стол прямо под старыми грушами. Оказывается, это место – лучший наблюдательный пункт за дикими животными.

Так выглядела хата в марте 2025 года.

– Олени и зубры приходят прямо к нашему огороду, – отмечает Эдуард.

«Вы поставили пластиковые окна? Это же уродство!»

Выпив чая с видом на Беловежскую пущу, пара предлагает посмотреть дом внутри и сравнить с тем, что было.

В доме заменили окна, на очереди – новая крыша.

– Раньше хата принадлежала леснику, поэтому оказалась крепкой, строили ее добротно, – говорит Эдуард.

Дом семье достался с мебелью и даже одеждой прошлого хозяина.

– Мы всё выбросили. А зачем оставлять? Нет цели сохранить бабушкину атмосферу. Наоборот, хотели избавиться от старого запаха, поэтому из прошлых вещей оставили только сундук и ковер, – добавляет Елена.

Во время ремонта в доме снесли все перегородки, очистили стены от обоев и гипсокартона, установили камин, а старую печку пришлось заменить на новую. Больше всего вопросов у посторонних людей вызвали пластиковые окна.

– Почему некоторых так триггерят пластиковые окна в деревенском доме? -- не понимает пара. – Пишут: «Это такое уродство». Но как жить со старыми окнами? Они не держат тепло, у них плохая звукоизоляция.

Пока самое дорогое вложение новая печка – за 7,5 тысяч рублей.

«Дом купили за $10 тысяч. Так что никакой халявы»

План уложиться с ремонтом за месяц, конечно, не сработал. Стали чистить потолок – с него свалилось мышиное гнездо, затопили старую печку – всё задымило. Семья из-за этого не очень расстраивалась, хотелось самим научиться всё делать.

– Мы приезжали и работали так много, что соседи говорили: «Не надо так впахивать. Вы перегорите». У меня от незнания, как пользоваться инструментом, сгорели две болгарки, – смеется Эдуард.

Уже во время разговора выясняется: это не первая попытка семьи Полх жить на природе. Несколько лет назад они строили дом в 200 «квадратов» недалеко от Бреста. Но не успели там пожить ни одного дня.

– Мы ввязались в стройку и поняли, что финансово не тянем: постоянно нужны были деньги. Только успевай их зарабатывать и отдавать строителям. В отпуск не ездили, ничего не могли себе купить – это ведь не жизнь. Одна крыша обошлась в $20 тысяч. Какой кошмар! Мы так устали, что всё продали на стадии готовой коробки, – рассказывает Елена.

– Сразу скажу, наш деревенский дом мы купили не за базовую величину, как сейчас принято, а за $10 тысяч. Так что никакой халявы. Не ведем никаких подсчетов ремонта, не фиксируем цифры на бумаге. Просто делаем – и всё.

«За время ремонта похудел на 20 кг»

В деревенскую жизнь семья влилась по полной программе: обменивается с соседями помидорами и огурцами, ходит в лес за грибами и ягодами, ездит на рыбалку. Спрашиваем, насколько это всё интересно их сыну, 11-летнему Леону.

– Очень, я даже нашел друга в соседней деревне, – отвечает парень.

Семья решила сразу сделать ремонт внутри дома, а потом уже взяться за его фасад.

Первое время Леону было непривычно без интернета, не знал, чем себя занять. А потом начал ходить в лес за лисичками, искать старые монеты в земле, помогать папе строить спортзал. Здесь уже висит боксерская груша.

– Представляете, за время ремонта я похудел в деревне на 20 кг, а был такой кругленький, – улыбается Эдуард.

– Муж похудел, у сына из-за отсутствия телефона улучшилось зрение. Это факты, мы не романтизируем деревню, просто нам здесь очень хорошо, – добавляет Елена.

«Наконец-то мужчины 35+ могут почувствовать себя рукастыми строителями»

И взбирается на эту вышку в пуще с родителями, чтобы наблюдать за дикими животными. В планах у семьи – построить вышку на своем участке

Сейчас семья проводит в деревне все выходные. Работы здесь столько, что хватит не на один год: из сеновала надо сделать просторную беседку, построить на участке баню, свою вышку, чтобы наблюдать за животными. Когда Леон окончит школу, его родители переберутся жить в пущу.

– Хотим уйти из мира фотографии, сменить профессию и открыть ферму, – говорит пара. – Несколько лет выращиваем спаржу в Малоритском районе, хотим засеять поле здесь, расшириться. Уже тестируем новый вид спаржи, заказали американские семена. Любим выращивать что-то необычное.

И огород семьи Полх прямое тому доказательство. Здесь растут капуста кейл, артишоки, черные томаты «Пушкин», дыни… Первый год Елена и Эдуард посадили высокие грядки и сразу получили урожай.

– Мы не отдаем 100% себя стройке и огороду. Много путешествуем по пуще, открываем новые места. Хотите, покажем вам лес? – предлагает Эдуард.

Конечно, хотим. И вот мы уже бредем среди елей. И Елена вполне себе серьезно замечает:

– Недавно на это тропинке видели волка. А там вдали ревут олени. Слышите?

На этом месте стоило бы развернуться и бежать из пущи, но когда еще так погуляешь? И мы остаемся. Леон собирает грибы, а его родители в это время рассуждают, почему миллениалы в последнее время бросились спасать старые хаты. Ведь стояли себе дома пустыми, умирали и никому не были нужны.

– Наконец-то мужчины 35+ могут почувствовать себя рукастыми строителями. В деревенском доме можно делать ошибки, он прощает всё, это же не с нуля строить. Любой косяк здесь не заметен, потому что хата и так кривая, – делится своими мыслями Елена.

– Лично нам деревня приносит много удовольствия, мы не ищем здесь минусы, наверное, место оказалось абсолютно нашим. Выходим вечером во двор, пьем чай и слушаем рев оленей – вот это счастье!

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