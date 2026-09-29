Великобритания предложила ряду стран свой «ядерный зонтик» 29.09.2026, 10:47

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Соглашение будет подписано в ноябре.

Великобритания предлагает свой «ядерный зонтик» странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF), соответствующее соглашение будет подписано в ноябре.

Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на командующего ВМС Великобритании Гвина Дженкинса и председателя комитета по вопросам обороны финского парламента Хейкки Аутто, передает «Европейская правда».

Великобритания предлагает Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии и Швеции свою национальную ядерную защиту в рамках новых боевых сил JEF. Таким образом, ядерное сдерживание в дальнейшем не будет осуществляться исключительно через систему ядерной обороны НАТО.

Ключевую роль в ядерной защите играют британские атомные подводные лодки.

«Финляндия находится под ядерным зонтиком. Это гарантируют наши подводные лодки, которые именно сейчас патрулируют Атлантику», – заявил командующий ВМС Великобритании во время визита в Финляндию.

Страны-участницы Объединенных экспедиционных сил подпишут соглашение о создании боевых подразделений в ноябре.

По словам председателя комитета по вопросам обороны парламента Финляндии, министр обороны Антти Хяккянен организует во вторник предварительное слушание комитета относительно предстоящего заседания JEF.

Объединенные экспедиционные силы – это многонациональная коалиция из 10 европейских стран во главе с Великобританией, созданная для оперативного реагирования на угрозы в Северной Европе, регионе Балтийского моря, Арктике и Северной Атлантике.

Великобритания вместе с Францией и США является одной из немногих стран НАТО, обладающих ядерным оружием.

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