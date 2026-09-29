В Березе хотят оживить руины древнего монастыря 2 29.09.2026, 11:16

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фото: tochka.by

В старинных зданиях планируют открыть мини-гостиницу, кафе и музейные залы.

В Березе решили вдохнуть новую жизнь в одну из самых фактурных заброшек шляхетской эпохи. На сайте Березовского райисполкома опубликовали уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду по реконструкции юго-западной части картезианского монастыря.

Примерно так бы выглядел восстановленный комплекс. Изображение сгенерировано нейросетью

Авторы проекта предлагают не ограничиваться консервацией кладки, а приспособить старинные здания под туристический кластер, пишет портал Domovita.

Что появится внутри

В самом известном здании комплекса – доме Сапег – планируют открыть мини-гостиницу. Пространство в два этажа и 318 «квадратов» разделят на три номера на 11 спальных мест.

Внизу обустроят трехместную комнату, приспособленную для людей с повышенными потребностями. Наверху разместят два двухкомнатных номера для семей или компаний.

Фото: blog.100ct.by

По соседству, в корпусе справа от отеля, откроется кафе площадью 196,3 м2. Под обеденный зал с барной зоной отвели 62 «квадрата» – на 21 гостя.

Меню построят на полуфабрикатах высокой готовности, так что формат подойдет для легкого перекуса.

Фото: Wikimedia Commons

В корпусе слева от въездной брамы первый этаж отдадут под музейные залы и технические помещения, а на мансарде разместится фондохранилище. Соседнюю башню свяжут выходом со вторым этажом.

Корпус слева от гостиницы станет административно-общественным центром: входная зона, сувенирная лавка и конференц-зал на 50 человек.

Что еще сделают

В обновленных корпусах наладят электрическое отопление, установят кондиционеры, проведут сети связи и смонтируют камеры видеонаблюдения. Работы с самими зданиями будут щадящими: кровли, оконные и дверные проемы бережно воссоздадут по реставрационным технологиям.

Возле комплекса обустроят парковку на 6 туристических автобусов и 29 легковых машин. Рядом построят отдельный платный общественный туалет. Территорию внутри двора благоустроят пешеходными дорожками, фонарями и скамейками, выделят площадки под сезонные торговые павильоны.

Старый дерн снимут на время работ, а затем вернут плодородную землю и засеют более 8300 «квадратов» газона. Деревья и кустарники останутся нетронутыми.

История места

Картезианский комплекс в Березе был единственным монастырем этого ордена на территории Великого Княжества Литовского. Его строили почти 40 лет – с 1648 по 1689 год – по проекту итальянского архитектора Джованни Баттисты Джизлени.

Средства выделил подканцлер ВКЛ Казимир Лев Сапега. Обитель задумывали как неприступную крепость с толстыми стенами, башнями, рвом и бойницами.

Картезианцы вели аскетичную жизнь: держали обет молчания, жили в изолированных кельях. При этом монастырь стал мощным экономическим центром. Монахи владели мельницами, кирпичным заводом, лесопилками и пивоварней, держали монополию на торговлю солью и вином.

Разрушения начались в XVIII веке во время Северной войны. Позже обитель закрыли за поддержку польского восстания. Корпуса превратили в казармы, а костел и стены разбирали на кирпич.

До наших дней дошли лишь фрагменты оград, часть башни, руины колокольни и въездная брама, которая сегодня украшает герб Березы.

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