Саснович вышла в основную сетку турнира в Пекине 29.09.2026, 11:41

Александра Саснович

Белоруска уверенно прошла квалификацию WTA-1000.

Белорусская теннисистка Александра Саснович преодолела квалификацию и будет участвовать в основной сетке WTA-1000 в Пекине. Своих соперниц по отбору белоруска прошла убедительно, сообщает Onlíner.

По ходу квалификации Саснович столкнулась с двумя теннисистками. Первой стала китаянка Джунхан Чжан. Ей Александра отдала только два сета — 6:2, 6:0. В финальном поединке квалификации Саснович досталась американская теннисистка Варвара Лепченко. Итог — 6:4, 6:1

В этом же турнире WTA-1000 в Пекине примет участие еще одна белоруска — Арина Соболенко. Она начнет борьбу со второго раунда, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com