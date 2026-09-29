Саснович вышла в основную сетку турнира в Пекине
- 29.09.2026, 11:41
Белоруска уверенно прошла квалификацию WTA-1000.
Белорусская теннисистка Александра Саснович преодолела квалификацию и будет участвовать в основной сетке WTA-1000 в Пекине. Своих соперниц по отбору белоруска прошла убедительно, сообщает Onlíner.
По ходу квалификации Саснович столкнулась с двумя теннисистками. Первой стала китаянка Джунхан Чжан. Ей Александра отдала только два сета — 6:2, 6:0. В финальном поединке квалификации Саснович досталась американская теннисистка Варвара Лепченко. Итог — 6:4, 6:1
В этом же турнире WTA-1000 в Пекине примет участие еще одна белоруска — Арина Соболенко. Она начнет борьбу со второго раунда, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.