Кремль отправил молодых ученых кататься по Волге на теплоходе «Лебединое озеро» 10 29.09.2026, 12:10

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Им предложили найти образ будущего для России.

Российские власти отправили 120 молодых политологов, философов, культурологов и других специалистов в круиз по Волге на теплоходе «Лебединое озеро», чтобы они разработали образ будущего для страны, пишут «Ведомости».

По итогам пятидневной «экспедиции» её участники должны составить «философский мастер-план», который будет представлен Росмолодежи, президентской платформе «Россия — страна возможностей» и Экспертному институту социальных исследований. Ожидается, что документ включит в себя варианты развития страны в разрезе экономики, политики, религии и т.д.

Формат «экспедиции» предполагает работу «в полях» — исследователи будут останавливаться в городах и общаться с жителями, расспрашивая их о тревогах и видении будущего, рассказал руководитель группы молодых ученых Руслан Шкута. Также молодым людям будут читать лекции. В частности, о вызовах будущего перед «российской цивилизацией» поведает начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Кроме того, запланированы выступления философа Александра Дугина и представителей РПЦ. «Мы поговорим о вызовах, придем к антиутопиям, оттолкнемся от них, придем к утопиям, из этого некоторого синтеза создадим образ будущего в трех направлениях — общество, государство, человек», — отметил Шкута.

Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин назвал молодых ученых «опорой, которая создаст как минимум уверенное будущее для россиян». Властям постоянно нужна «экспертная поддержка о том, где работает, где не работает, как нужно сделать, как поменять вектор и те ресурсы, которые есть, перенаправить или перераспределить», пояснил глава Росмолодежи Григорий Гуров. Он подчеркнул, что ведомство готово помочь молодым ученым с реализацией их идей.

В свою очередь глава близкого к администрации президента РФ ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что на «экспедицию» возложено много надежд, поэтому после неё должны остаться «смыслы, идеи, инициативы, предложения, проекты». «Впереди у нас у всех много важных, серьезных, острых вызовов, на которые нужны ответы», — подчеркнул Федоров.

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