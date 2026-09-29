Туристка три года живет на круизном лайнере 9 29.09.2026, 12:40

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иллюстративное фото

Женщина рассказала, как получить VIP-статус и пользоваться его привилегиями.

52-летняя Либби Ром больше трех лет живет на борту лайнера Sky Princess. Благодаря высшему статусу лояльности она получает бесплатную стирку, минибар и приглашения на закрытые ужины.

Об этом сообщает UNILAD.

Как получить высший статус

Чтобы получить такой статус, клиенту нужно совершить не менее 15 круизов или провести в плавании 150 дней. Либби путешествует по океанам уже более трех лет.

Одно из главных преимуществ, по словам женщины, — бесплатная стирка. Ей достаточно оставить грязные вещи в специальном пакете для персонала.

Многие люди спрашивают меня, как я стираю одежду, а я отвечаю, что просто не делаю этого, потому что кто-то забирает его и возвращает чистым на следующий день, — призналась Либби Ром.

Еще один бонус для постоянных пассажиров — бесплатный минибар. Его полностью пополняют в начале каждого нового путешествия. Гости могут позвонить в службу обслуживания номеров и заменить стандартный набор напитков на любимые.

Они дают вам два пива и две текилы, но вы можете попросить заменить все это исключительно на коньяк или игристое вино, — объяснила опытная туристка.

Закрытые вечеринки и ужины с офицерами

Обладатели высшего статуса получают доступ к закрытым зонам отдыха и мероприятиям, куда обычных туристов не пускают. Каждый вечер для них работает отдельная лаунж-зона с живой музыкой и закусками. Там можно пообщаться с другими постоянными путешественниками.

Там также проходит коктейльная вечеринка капитанского круга, где вы получаете бесплатные напитки и небольшие изысканные закуски, — рассказала путешественница.

Либби входит в двадцатку самых часто путешествующих гостей лайнера, поэтому ее регулярно приглашают на ужины с руководством судна. За одним столом с ней сидят главные офицеры, судовые врачи или руководители технических отделов. Блюда и вино для гостей бесплатные.

Это очень приятный способ для нас почувствовать особое признание на борту корабля, — добавила постоянная клиентка круизной компании.

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