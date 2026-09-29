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В поселке под Минском три дня нет питьевой воды

  • 29.09.2026, 12:22
  • 1,640
В поселке под Минском три дня нет питьевой воды

Проблему до сих пор не решили.

Жители Боровлян — поселка в Минском районе в нескольких километрах от столицы — жалуются на работу коммунальных служб.

«Как же достали Боровляны, - пишет в Threads arsenishevtsov. - Точнее, коммунальные службы. На днях около полуночи отключили свет. Думаю: ну ладно, скоро включат. Но тут слышу странный звук в трубах и понимаю, что вода, похоже, тоже отключилась. Проверяю — точно. Подозреваю, что опять у них там что-то сломалось и снова будет коричневая вода утром.

Так и вышло. Только коричневая вода уже третий день. Хорошо хоть во дворе поставили бак с питьевой водой. И каждый месяц у них там что-то ломается».

Пользователи соцсети высказали предположение, что отключение света и воды взаимосвязано, так как из-за проблем с электричеством приходиться перезапускать насосы.

«Скачет напряжения — перезапуск насосов. Подымает всю грязь и ржавчину в трубе», — написал один из них.

Читатели сайта Charter97.org подтвердили, что проблема до сих пор не решена.

«Из крана течет коричневая жижа, а воды из баков на всех не всегда хватает, даа и она отдает ржавчиной», — рассказал житель поселка.

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