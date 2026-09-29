Белоруска: Ненавижу людей в погонах 31 29.09.2026, 19:41

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Крик души брестчанки.

Жительница Бреста была вынуждена бежать из страны после допросов и угроз в отделении милиции. В Threads она объяснила, почему сделала это.

«Я белоруска, — пишет она. — Я люблю свою страну. За воспоминания, за друзей, за то что было там, за мечты.

Я мечтала жить в деревне со своими детьми. Иметь кур, коз, по утрам пить свое молоко, собирать яички. Но я ненавижу то, что происходит! Ненавижу людей в погонах! Я не понимаю, как люди такое творят. Как матери, у которой нет никого, можно угрожать самым дорогим — ее детьми?

Я два раза была в милиции, вызвали по самым простым делам свидетелем. Но все сводилось к одному: тебе на детей плевать, что ты за мать? Ты отправишься в тюрьму, а дети — в детский дом. И при этом все они знают, что, пока они тебя держат, дети сидят дома одни, их это ни капли не смущает. А меня, как мать, это очень смущает. Ты и так сидишь на иголках, а еще дети дома одни. Вышла на пару минут, а они уже дома одни несколько часов. Родственников нет, конечно, на все условия согласишься. И видео «покаянное» записать, как милиция хорошо работает. Спрашиваю: вы понимаете, что если я запишу видео, то все ведь поймут посыл? Что именно менты заставили это видео записать и текст продиктовали.

Все они понимают, но система работает так, что им сказали — они делают. А еще они очень гордятся своей зарплатой. Просто вспомнилось. Пришел какой-то боров в погонах, спрашивает, сколько бывший муж алиментов платит, ответила, следующая реплика от него: а работал бы у нас, в три раза больше бы платил. К чему это было — непонятно».

В другом посте брестчанка рассказала, что уже пересекла границу вместе со своими детьми и сейчас находится в Варшаве.

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