«Беларусбанк» вводит новые ограничения по картам 3 29.09.2026, 12:48

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Изменения коснутся даже карточек близких родственников.

C 1 октября 2026 года клиентов «Беларусбанка» ждет несколько изменений в работе мобильного приложения.

В частности, для некоторых карточек уберут бесплатные сообщения о совершенных операциях, а в M‑Belarusbank нельзя будет добавить чужие карточки, даже если это близкие родственники, пишет Office Life. В «Беларусбанке» рассказали, какие альтернативные решения предлагают клиентам, чтобы не ухудшилось качество обслуживания.

Ограничение на чужие карты в приложении

Что меняется: с 1 октября 2026 года в приложении M‑Belarusbank нельзя будет добавить карты, принадлежащие другим людям, включая близких родственников. Этой опцией активно пользовались семьи, в которых есть пожилые люди: управляя всеми картами из одного мобильного приложения, можно было помогать им платить за «коммуналку», мобильные телефоны, переводить деньги и т. д.

Что делать сейчас: добавленные раньше чужие карты необходимо удалить (для этого следует выбрать соответствующий пункт в настройках). Если не удалить карты, ранее оплаченные пакеты будут действовать до окончания срока, но потом их активация будет ограничена.

Какая есть альтернатива: чтобы и дальше совершать операции по счетам родственников, можно оформить дополнительную карту к их счету, но на ваше имя. Для этого владельцу счета необходимо обратиться в отделение банка с паспортом и реквизитами вашего паспорта. Готовую карту может забрать как владелец счета, так и лицо, на имя которого она оформлена.

Некоторые уведомления от банка станут платными

Что меняется: с 1 октября 2026 года в приложении M‑Belarusbank прекращается бесплатное предоставление пакетов услуг «Полный» и «Базовый» по карточным продуктам: Клуб «Персона», Клуб «Леди», «Мужской Клуб», «Изи‑карта» (в том числе для студентов и учащихся), #можновсё, Клуб «Зебра», «Шчодрая», «Лайм».

Что делать: ничего. Если у вас включено автоматическое продление пакета услуг «Полный» и/или «Базовый», оно будет отключено.

Какая есть альтернатива: активировать в онлайн‑банке Belarusbank полностью бесплатный сервис push‑уведомлений по совершенным операциям. Так, для карт «Леди», «Персона», «Зебра», «Мужской Клуб», «Изи‑карта», #можновсё, «Шчодрая» и «Лайм» будут бесплатными push-уведомления о приходных и расходных операциях, для карт «Карт‑бланш», #настарт, «Бархат», «Свои», «Карта учащегося», «Студенческая» — только о расходных операциях.

А что с картой «Бархат»?

Именно этой картой пользуются многие белорусские пенсионеры.

«Уведомления об операциях по их картам сохраняются и не становятся платными. Клиенты, как и прежде, будут бесплатно получать SMS‑уведомления о приходных и расходных операциях. При желании можно дополнительно подключить бесплатные push‑уведомления о расходных операциях в онлайн‑банке Belarusbank», - сообщили в «Беларусбанке».

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