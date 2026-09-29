В Киеве повреждено депо станции «Киев-Пассажирский», дата– и бизнес-центры 2 29.09.2026, 12:55

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Фото: ГСЧС Киева

Зеленский рассказал о российском ударе по столице Украины.

Россия сегодня ночью нанесла несколько ударов по Украине.

«В Киеве повреждено депо станции «Киев-Пассажирский», дата– и бизнес-центры, жилые дома. На Одесчине — учебное заведение, общежитие и два иностранных судна. Под российскими ударами этой ночью были также Киевщина, Днепровщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Запорожье, Житомирщина, Волынь и Ровненщина. Повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома», — прокомментировал удары в своём телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам», — подчеркнул украинский президент.

«Этой ночью были сбития, в том числе и баллистики. Благодарю всех, кто задействован в обороне, и всех, кто выполняет наши договорённости. Благодарен американским и норвежским партнёрам за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки нашей ПВО в эти дни, а именно ракетами», — добавил он.

В ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, а также реактивными дронами и дронами-ракетами. Ночью и утром были зафиксированы попадания в Соломенском, Голосеевском, Оболонском и Печерском районах.

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