Ученые призвали следить за словами диктаторов

Ученые призвали следить за словами диктаторов2
- 29.09.2026, 13:19
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Есть явная закономерность.
Исследователи обнаружили общие черты в речах политических лидеров, которые предшествовали масштабным кампаниям массового насилия. Анализ таких выступлений может помочь раньше замечать опасные процессы и использовать их для предупреждения новых трагедий, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Ученые изучили 13 речей, произнесенных перед восемью случаями геноцида в период с 1956 по 2000 год. Одним из наиболее частых мотивов оказалось изображение определенной группы как источника неминуемой угрозы. Причем призывы к прямому насилию встречались гораздо реже, чем заявления о необходимости защититься от предполагаемой опасности.
Исследователи приводят в качестве примера пропаганду перед трагедией в Руанде в 1994 году. Тутси изображали не просто как чужаков, а как повстанцев и угрозу для большинства хуту. По оценке авторов, представление будущих жертв в роли агрессоров может оказаться эффективнее прямых призывов к расправе.
Еще один повторяющийся мотив — связь внутреннего противника с внешними силами. В речах Слободана Милошевича и аргентинского генерала Хорхе Виделы звучали предупреждения о «внутренней и иностранной агрессии».
«Характеристика нападающих как жертв потенциально может быть более мощным инструментом, чем прямой призыв к оружию», — пишут исследователи.