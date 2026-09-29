Шоу от Трампа и Си 2 29.09.2026, 13:53

2,056

Фото: Bloomberg

Оба лидера были заинтересованы прежде всего в демонстрации собственного статуса.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне прошла с большим размахом, но не принесла серьезного прорыва в отношениях США и Китая. Основным практическим результатом стало продление торгового перемирия до 10 января, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Стороны также договорились продолжить диалог по искусственному интеллекту и создать канал связи для экстренных инцидентов, связанных с развитием «суперинтеллекта». При этом самые сложные вопросы — включая Тайвань и долгосрочное технологическое соперничество — не получили окончательного решения.

Зато сама встреча оказалась насыщенной символическими жестами. Трамп лично встретил Си в аэропорту, устроил торжественную церемонию в Белом доме, показал китайскому лидеру новую вертолетную площадку и даже рассказал о его интересе к строительным материалам.

«Он эксперт по камню и любит хороший гранит», — заявил Трамп, говоря о Си.

Оба лидера были заинтересованы прежде всего в демонстрации собственного статуса. Чем масштабнее прием, тем сильнее создается впечатление, что Вашингтон и Пекин определяют мировую повестку вдвоем.

При этом идея нового «G2» пока не получила реального содержания. США и Китай остаются крупнейшими конкурентами в экономике, технологиях и военной сфере, а их противоречия никуда не исчезли.

«Это гранитно-твердая реальность мировой политики сегодня», — говорится в материале.

Ожидается, что Трамп и Си встретятся еще дважды до конца года — на саммитах АТЭС в ноябре и G20 в декабре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com