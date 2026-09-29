Шоу от Трампа и Си

Шоу от Трампа и Си2
- 29.09.2026, 13:53
- 2,056
Оба лидера были заинтересованы прежде всего в демонстрации собственного статуса.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне прошла с большим размахом, но не принесла серьезного прорыва в отношениях США и Китая. Основным практическим результатом стало продление торгового перемирия до 10 января, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Стороны также договорились продолжить диалог по искусственному интеллекту и создать канал связи для экстренных инцидентов, связанных с развитием «суперинтеллекта». При этом самые сложные вопросы — включая Тайвань и долгосрочное технологическое соперничество — не получили окончательного решения.
Зато сама встреча оказалась насыщенной символическими жестами. Трамп лично встретил Си в аэропорту, устроил торжественную церемонию в Белом доме, показал китайскому лидеру новую вертолетную площадку и даже рассказал о его интересе к строительным материалам.
«Он эксперт по камню и любит хороший гранит», — заявил Трамп, говоря о Си.
Оба лидера были заинтересованы прежде всего в демонстрации собственного статуса. Чем масштабнее прием, тем сильнее создается впечатление, что Вашингтон и Пекин определяют мировую повестку вдвоем.
При этом идея нового «G2» пока не получила реального содержания. США и Китай остаются крупнейшими конкурентами в экономике, технологиях и военной сфере, а их противоречия никуда не исчезли.
«Это гранитно-твердая реальность мировой политики сегодня», — говорится в материале.
Ожидается, что Трамп и Си встретятся еще дважды до конца года — на саммитах АТЭС в ноябре и G20 в декабре.