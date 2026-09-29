Операция «Вивальди»: ВСУ отправили к россиянам БТР-камикадзе 2 29.09.2026, 16:26

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Оккупанты приняли роботизированную технику за подкрепление.

В ходе наступательной операции Вивальди бойцы Третьей штурмовой бригады осуществили уникальный диверсионный маневр в населенных пунктах Новое и Катериновка на Лиманском направлении. Защитники превратили старую технику в беспилотные роботы-камикадзе и подорвали российских захватчиков.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в Третьем армейском корпусе, опубликовав в Telegram соответствующие кадры.

Как отмечается, Тройка переоборудовала два советских БТР в наземные роботизированные комплексы (НРК), начинила их взрывчаткой и отправила в тыл врага.

«Пока противник думал, что встречает подкрепление, беспилотная техника подорвала его самые мощные укрепления», — констатировали бойцы.

Они добавили, что мощность взрыва сопоставима с ударом КАБ, а его результатом стало уничтожение вражеского узла связи и управления.

В свою очередь, эксперты Института изучения войны (ISW) в отчете от 28 сентября, анализируя третий этап операции «Вивальди» и использование БТР-80 в качестве взрывных устройств для прорыва российской обороны, отметили, что во время этого маневра украинским бойцам удалось избежать ударов российских дронов. Это может свидетельствовать о том, что Силы обороны нейтрализовали или уничтожили российские средства противодействия БПЛА.

Украинские силы провели масштабные операции по подготовке поля боя и кампанию ударов, чтобы снизить угрозу со стороны российских дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также обеспечить тактическое преимущество в применении БПЛА. Это способствовало продвижению украинских механизированных подразделений на Лиманском направлении, резюмировали в ISW.

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