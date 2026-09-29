Сигналы от Путина 3 Михаил Басараб

29.09.2026, 14:14

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Михаил Басараб

Фото: facebook.com/mmbasarab

Россия может нанести удар по Балтии?

В разведывательных службах ряда стран НАТО серьезно обеспокоены возможностью нападения России на страны Балтии в ближайшее (очень ближайшее) время. В ходе беседы меня спросили о моем мнении относительно вероятности такого сценария.

Несмотря на то, что я уже давно считаю такое нападение вероятным и несколько раз излагал свои аргументы здесь, я задал в начале разговора один уточняющий вопрос и обратил внимание на одну важную деталь.

Вопрос звучал так: назовите мне причины, почему Путин не может этого сделать сейчас? В ответ на этот вопрос последовала череда аргументов, почему именно сейчас он как раз может это сделать. Важное уточнение: разговор велся со взрослыми людьми, у которых нет розовых иллюзий о том, что «НАТО сразу даст слаженный массированный ответ».

Деталь, на которую я обратил внимание, касалась того, что в Кремле помешаны на историческом символизме. Я предложил взглянуть на календарь исторических событий на ближайшие две недели. И что же мы там видим:

28 сентября 1939 года – подписание Договора о дружбе и границе между СССР и Германией (тайный протокол), в соответствии с которым страны Балтии окончательно переходили в сферу влияния СССР.

После 28 сентября 1939 года – начинается массированное давление на руководство стран Балтии со стороны Сталина, переговоры в Москве, жесткие угрозы применить силу и ультиматумы.

К 10 октября 1939 года три страны Балтии были вынуждены уступить и подписать договор о взаимной помощи с СССР.

Описывать факты о том, какие конкретные специфические шаги по боевой подготовке в последние месяцы предпринимаются как со стороны россиян, так и со стороны балтийских стран, я не буду. В конце концов, публичных сообщений и аналитики на эту тему хватает.

Безусловно, нападения России на Прибалтику в ближайшее время может и не произойти. Но именно сейчас достаточно много благоприятных обстоятельств для этого. Ну и внутренние проблемы подталкивают Путина – это также серьезный аргумент.

Чтобы опередить традиционный вопрос о том, что у России нет ресурсов для ведения классической войны ни с прибалтийскими странами, ни тем более с НАТО, отвечу, как обычно: для реализации своего замысла Путину не нужно вести классическую войну против Альянса.

Достаточно лишь напугать конкретными действиями, а дальше начнется цепная реакция очень неприятных процессов внутри НАТО, которые приведут к желаемым для россиян договоренностям. В том числе и в отношении Украины.

В заключение немного оптимизма. Получится ли у Путина то, что он себе задумал, начав большую войну в 2022 году? Нет, не получится. Основным камнем на его пути стала как раз Украина. Далеко не все западные партнеры проявят такую же стойкость. Но и ресурсы Москвы не безграничны.

Михаил Басараб, «Фейсбук»

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