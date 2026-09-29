Кремль сократил в восемь раз разрешенную к вывозу из РФ сумму наличных 3 29.09.2026, 14:22

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Подобный лимит вводили в 2022 году.

Владимир Путин ужесточил ограничения на вывоз из России наличных рублей. Согласно новому указу правителя, гражданам запрещается вывозить более 1 млн руб. в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, — а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. В свою очередь для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет действует независимо от суммы, сообщает The Moscow Times.

При нарушении запрета у физлица будет изъята сумма, превышающая 1 млн руб., а у юрлица или ИП — вся вывозимая наличность. Исключение предусмотрено, если гражданин вывозит деньги через определенные правительством международные аэропорты и может подтвердить банковскими выписками снятие всей суммы со счетов. Также отдельные исключения сделаны для юрлиц, осуществляющих международные перевозки и обеспечивающих работу российских дипломатических и консульских учреждений. Указ вступает в силу со дня подписания — 29 сентября. До этого Путин ограничил вывоз наличных рублей из России весной этого года. С 1 апреля россиянам разрешалось взять с собой в страны ЕАЭС не более $100 тыс. в рублевом эквиваленте, или около 8,4 млн руб. по текущему курсу. Таким образом лимит был снижен более чем в 8 раз. При этом после начала войны в Украине россиянам запретили вывозить из страны иностранную валюту на сумму более $10 тыс.

В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак представил план структурных изменений в экономике на период до 2030 года. Один из его пунктов предполагал запрет на бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства — члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках. Эти меры входят в план по «обелению» экономики, запустить которую потребовал Путин. В правительстве ожидают, что предпринимаемые усилия помогут уменьшить долю «теневой экономики» на 1,5% ВВП в ближайшие три года, а также принесут в бюджет 1 трлн руб. дополнительных налогов.

Между тем страны ЕАЭС с июня этого года начали ужесточать условия для внесения наличных рублей. В Беларуси как минимум восемь банков установили комиссии в размере 2–5%, казахстанский БЦК — 5%, а кыргызский Экоисламикбанк — 5% за отдельные операции. При этом некоторые банки Армении полностью остановили работу с наличными рублями.

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