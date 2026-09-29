Впервые в Беларуси ребенок получил стволомозговой имплант 4 29.09.2026, 14:55

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Фото: Inside Creative House / Shutterstock.com

Трехлетний Платон начал слышать после сложной операции в Германии.

Стоволомозговой имплант впервые в Беларуси установили ребенку, пишет pristalica.by. Благодаря ему, трехлетний Платон Миронович начал слышать. На операцию собирали всей страной – €85 тыс. зачислили на счет родителей за два с половиной месяца.

Платон живет в деревне Лесковка в Минском районе. Он родился глухим, хотя его брат-двойняшка Ярик появился на свет абсолютно здоровым. Точный диагноз ребенка – врожденное отсутствие улиток и полукружных каналов, двусторонняя нейросенсорная тугоухость. Снова слышать Платон мог начать только после операции на мозге – ему был нужен стволомозговой имплант.

Фото: из архива семьи / pristalica.by

Чтобы собрать всю сумму на операцию (€85 тыс.) родители открыли благотворительный сбор. Деньги появились неожиданно быстро – за два с половиной месяца. И уже в марте в Университетской клинике Вюрцбурга в Германии Платону сделали нужную операцию. В общей сложности мальчик провел под наркозом 11 часов.

«Было страшно. Врачи предупреждали, что операция может пройти не по плану. Если бы мозг не дал ответ на датчики, рану бы просто зашили и отправили нас домой», – рассказала мама Анастасия.

В мае в реанимации под наблюдением врачей ребенку подключали 12 датчиков. Процесс был волнительным, ведь заработать могли не все.

«Мне хотелось верить, что Платон сразу скажет: «Мама, я тебя люблю». Но, естественно, этого не произошло. Хотя нам очень повезло – все 12 датчиков подключились», – отметила Анастасия.

Сейчас мальчику снимают аппарат только на ночь. За ухом у него вживлена металлическая пластина, к ней и крепится аппарат – маленькая магнитная таблетка. Пока что дополнительно приходится использовать повязку, потому что аппарат предназначен для взрослых.

Чувствительность датчиков будут настраивать постепенно, чтобы не перегружать и не пугать громкими звуками ребенка.

Платон уже учится говорить

Сейчас Платон занимается с педагогами. И уже есть первые успехи: он научился произносить звуки «а» и «у». Иногда мальчик может непроизвольно позвать родителей, сказать долгожданные слова «мама» и «папа».

Также Платон пошел в детсад, в ту же группу, куда ходит его брат Ярик.

Анастасия признается, что иногда отпустить сына бывает непросто – очень за него тревожится. Ведь любая травма для Платона может стать роковой.

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