Во Франции начались протесты студентов

Во Франции начались протесты студентов3
- 29.09.2026, 15:10
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Они связаны с недовольством учащихся условиями обучения.
Во Франции учащиеся лицеев продолжают акции протеста, блокируя учебные заведения и вступая в столкновения с полицией.
Об этом пишет Euronews.
Как отмечается, во вторник, 29 сентября, в ряде французских городов подростки поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
По данным органов образования, в регионе Иль-де-Франс было заблокировано около десяти лицеев. Акции также прошли в Париже, Лилле, Нанте, Марселе, Бордо и Лионе.
В частности, как отмечается, в Лилле учащиеся в масках поджигали мусорные баки возле лицея; также были повреждены автобусные остановки и рекламные щиты.
В Нанте десятки мусорных баков использовали для перекрытия входа в лицей «Габриэль Гисто», а в Париже возле лицея «Араго» произошло столкновение между примерно 30 учащимися и полицейскими.
Около 80 школьников собрались возле лицея «Ламартен» в Париже. Они скандировали лозунги: «Больше часов занятий, чем сна» и «С 08:00 до 18:00 – мы ученики или арестованные?»
Протесты связаны с недовольством учащихся условиями обучения. Среди их требований: изменения в расписании, уменьшение количества учащихся в классах, решение проблемы нехватки учителей, а также улучшение условий в перегретых классах во время недавних волн жары.
Параллельно французские профсоюзы проводят общенациональные демонстрации и забастовки против бюджетной политики правительства.