Во Франции начались протесты студентов 3 29.09.2026, 15:10

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Фото: AP

Они связаны с недовольством учащихся условиями обучения.

Во Франции учащиеся лицеев продолжают акции протеста, блокируя учебные заведения и вступая в столкновения с полицией.

Об этом пишет Euronews.

Как отмечается, во вторник, 29 сентября, в ряде французских городов подростки поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

По данным органов образования, в регионе Иль-де-Франс было заблокировано около десяти лицеев. Акции также прошли в Париже, Лилле, Нанте, Марселе, Бордо и Лионе.

В частности, как отмечается, в Лилле учащиеся в масках поджигали мусорные баки возле лицея; также были повреждены автобусные остановки и рекламные щиты.

В Нанте десятки мусорных баков использовали для перекрытия входа в лицей «Габриэль Гисто», а в Париже возле лицея «Араго» произошло столкновение между примерно 30 учащимися и полицейскими.

Фото: AP

Около 80 школьников собрались возле лицея «Ламартен» в Париже. Они скандировали лозунги: «Больше часов занятий, чем сна» и «С 08:00 до 18:00 – мы ученики или арестованные?»

Протесты связаны с недовольством учащихся условиями обучения. Среди их требований: изменения в расписании, уменьшение количества учащихся в классах, решение проблемы нехватки учителей, а также улучшение условий в перегретых классах во время недавних волн жары.

Параллельно французские профсоюзы проводят общенациональные демонстрации и забастовки против бюджетной политики правительства.

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