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Минчане придумали, как «оживить» Октябрьскую площадь

10
  • 29.09.2026, 15:21
  • 4,314
Минчане придумали, как «оживить» Октябрьскую площадь

Еще полвека назад она выглядела намного уютнее.

Минчане обсуждают, как сделать «пустую» Октябрьскую площадь более привлекательной. Фото вариантов ее благоустройства опубликовали пользователи Threads.

«Я придумала, что надо сделать с этим, — пишет julia.maravilloso. У нас в Минске пустует вечно площадь на нулевом километре возле Дворца Республики. Огромное пространство, но большую часть времени пустое.

Почему бы не поставить лавочки. Не перенести эти деревья в квадратных колбах туда. Было бы красиво. Такая зеленая зона в центре. Деревья в кубах рядом смотрятся интересно. Площадь не пустует, и не выглядит мрачно и мертво. На фото будто они нашли друг друга. Как пазл, который сложился».

«Мне кажется, что было бы неплохо сделать акцент на «нулевом километре». В идеале его сместить в центр. А зимой в этом месте можно ставить елку», — добавил dimkakrauch.

Пользователи соцсети опубликовали фото середины прошлого века, на которых, по их словам, Октябрьская площадь выглядит намного красивее и уютнее, чем сейчас. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами:

— Даже при СССР зеленее было.

— Интересная идея! Смотрится уютнее и живее.

— Полностью поддерживаю! Осталось от совка мода на огромные пустые площади.

— Интересная идея. Я, помню, некогда там были скамейки, клумбочки и бульварчик, вполне себе зона в небольшом отдалении от проспекта. В моменты проведения мероприятий, с особым статусом вполне себе справится оцепление и перекрытие доступности для тех, кто не привлекается к участию. Идея хороша.

— Это перенести те, что возле дороги убого стоят и поставить там, возле дворца республики, по-любому деревьям там будет чуть получше, чем куцо стоять вдоль дороги.

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