Минчане придумали, как «оживить» Октябрьскую площадь 10 29.09.2026, 15:21

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Еще полвека назад она выглядела намного уютнее.

Минчане обсуждают, как сделать «пустую» Октябрьскую площадь более привлекательной. Фото вариантов ее благоустройства опубликовали пользователи Threads.

«Я придумала, что надо сделать с этим, — пишет julia.maravilloso. У нас в Минске пустует вечно площадь на нулевом километре возле Дворца Республики. Огромное пространство, но большую часть времени пустое.

Почему бы не поставить лавочки. Не перенести эти деревья в квадратных колбах туда. Было бы красиво. Такая зеленая зона в центре. Деревья в кубах рядом смотрятся интересно. Площадь не пустует, и не выглядит мрачно и мертво. На фото будто они нашли друг друга. Как пазл, который сложился».

«Мне кажется, что было бы неплохо сделать акцент на «нулевом километре». В идеале его сместить в центр. А зимой в этом месте можно ставить елку», — добавил dimkakrauch.

Пользователи соцсети опубликовали фото середины прошлого века, на которых, по их словам, Октябрьская площадь выглядит намного красивее и уютнее, чем сейчас. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами:

— Даже при СССР зеленее было.

— Интересная идея! Смотрится уютнее и живее.

— Полностью поддерживаю! Осталось от совка мода на огромные пустые площади.

— Интересная идея. Я, помню, некогда там были скамейки, клумбочки и бульварчик, вполне себе зона в небольшом отдалении от проспекта. В моменты проведения мероприятий, с особым статусом вполне себе справится оцепление и перекрытие доступности для тех, кто не привлекается к участию. Идея хороша.

— Это перенести те, что возле дороги убого стоят и поставить там, возле дворца республики, по-любому деревьям там будет чуть получше, чем куцо стоять вдоль дороги.

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