Лавров угрожает Польше 9 29.09.2026, 15:27

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Сергей Лавров

Фото: Getty Images

Глава МИД РФ нервно отреагировал на идею Варшавы разместить производство Patriot в стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал угрожать Польше, комментируя предложение Варшавы разместить производство американских ракет Patriot на польской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что Путин неоднократно цитировал эту доктрину.

«Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа», — сказал Лавров представителям СМИ на полях ежегодного заседания Международного клуба «Валдай».

Предприятие по производству ракет для систем Patriot, предназначенных для Украины, может быть размещено на территории Польши. С таким предложением выступила заместитель министра обороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая. По ее словам, так завод по производству боеприпасов для Киева можно обезопасить от ударов России.

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