закрыть
29 сентября 2026, вторник, 23:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец

37
  • 29.09.2026, 16:02
  • 24,284
В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец
иллюстративное фото

Среди возможных причин называют взрыв топлива на борту.

В Амурской области России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

Крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, отметили в Минобороны РФ. При этом предварительные версии случившегося не назвали.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Ту-95 упал через пару минут после взлета в районе села Красноярово. После падения баки транспортника взорвались, самолет загорелся. Предварительно, на борту было семь человек — четверо из экипажа и пассажиры.

Написать комментарий 37

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров