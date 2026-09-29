В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец 37 29.09.2026, 16:02

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иллюстративное фото

Среди возможных причин называют взрыв топлива на борту.

В Амурской области России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

Крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, отметили в Минобороны РФ. При этом предварительные версии случившегося не назвали.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Ту-95 упал через пару минут после взлета в районе села Красноярово. После падения баки транспортника взорвались, самолет загорелся. Предварительно, на борту было семь человек — четверо из экипажа и пассажиры.

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