В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец

В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец37
- 29.09.2026, 16:02
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Среди возможных причин называют взрыв топлива на борту.
В Амурской области России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы.
Самолет выполнял полет без боекомплекта, отметили в Минобороны РФ. При этом предварительные версии случившегося не назвали.
Телеграм-канал Mash сообщает, что Ту-95 упал через пару минут после взлета в районе села Красноярово. После падения баки транспортника взорвались, самолет загорелся. Предварительно, на борту было семь человек — четверо из экипажа и пассажиры.