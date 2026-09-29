Z-военкор признал, что ВСУ нашли слабое место армии РФ 29.09.2026, 16:15

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Украинские силы тактически переигрывают оккупантов.

Один из крупнейших Z-военкоров России Юрий Подоляка рассказал своим подписчикам, что дела ВС РФ на фронте в Украине плохи и продолжают ухудшаться. Об этом сообщает Dialog.UA.

Он констатировал полный провал весенне-летней наступательной кампании армии РФ.

«К сожалению, кампания, которая началась довольно оптимистично, сейчас мы видим, что противник тактически нас во многом переигрывает, не имея ресурсов, не имея значительных сил, но сделав ставку на оперативную тишину. Он понял наше самое слабое место: очень много идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он начинает прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается. Идут на протяжении нескольких месяцев атакующие действия. И до того момента, пока командованию на местах с нашей стороны удается изображать стабильность фронта, они молчат… Сложная ситуация на некоторых участках фронта, и, к сожалению, она осложняется», — рассказал Подоляка.

Он отметил, что реальность на земле гораздо «менее оптимистична», чем рассказывает Минобороны РФ.

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