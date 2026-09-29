Археологи сделали неожиданное открытие под Минском

Археологи сделали неожиданное открытие под Минском1
- 29.09.2026, 16:44
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На городище Банцеровщина нашли следы ранее неизвестного селища.
Городище Банцеровщина в Минском районе, которое археологи исследуют уже ровно 100 лет, продолжает преподносить сюрпризы.
В нынешнем сезоне ученые обнаружили здесь ценный артефакт, а также сделали важное открытие, которое позволит по-новому взглянуть на жизнь этого древнего поселения.
О результатах новых раскопок рассказали в Институте истории НАН.
Исследования в этом сезоне проходят под руководством научного сотрудника Института истории Элоны Ляшкевич. Основные работы сосредоточены на склоне городища.
Именно здесь, на месте стоянки раннего неолита, археологи наткнулись на следы ранее неизвестного селища. Правда, пока это лишь предположение, которое еще предстоит подтвердить.
Также на склоне городища ученым удалось выявить новые детали древней оборонительной системы. В частности, они обнаружили начало рва, который когда-то защищал поселение.
Еще одним сюрпризом стала бронзовая булавка. В Институте истории подчеркнули, что это абсолютно уникальный артефакт для Центральной Беларуси эпохи железного века.