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Археологи сделали неожиданное открытие под Минском

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  • 29.09.2026, 16:44
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Археологи сделали неожиданное открытие под Минском

На городище Банцеровщина нашли следы ранее неизвестного селища.

Городище Банцеровщина в Минском районе, которое археологи исследуют уже ровно 100 лет, продолжает преподносить сюрпризы.

В нынешнем сезоне ученые обнаружили здесь ценный артефакт, а также сделали важное открытие, которое позволит по-новому взглянуть на жизнь этого древнего поселения.

О результатах новых раскопок рассказали в Институте истории НАН.

Исследования в этом сезоне проходят под руководством научного сотрудника Института истории Элоны Ляшкевич. Основные работы сосредоточены на склоне городища.

Фото: Институт истории НАН Беларуси / Telegram

Именно здесь, на месте стоянки раннего неолита, археологи наткнулись на следы ранее неизвестного селища. Правда, пока это лишь предположение, которое еще предстоит подтвердить.

Фото: Институт истории НАН Беларуси / Telegram

Также на склоне городища ученым удалось выявить новые детали древней оборонительной системы. В частности, они обнаружили начало рва, который когда-то защищал поселение.

Фото: Институт истории НАН Беларуси / Telegram

Еще одним сюрпризом стала бронзовая булавка. В Институте истории подчеркнули, что это абсолютно уникальный артефакт для Центральной Беларуси эпохи железного века.

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