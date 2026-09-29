Volkswagen представил дешевый электроседан с запасом хода до 555 км

Volkswagen представил дешевый электроседан с запасом хода до 555 км7
- 29.09.2026, 17:02
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Самая доступная версия стоит чуть больше $12 тысяч.
Совместное предприятие FAW-Volkswagen открыло в Китае предварительные продажи электроседана Jetta M6. Об этом сообщает CarNewsChina.
Габариты автомобиля составляют 4806×1868×1895 мм (длина/ширина/высота), а колесная база – 2820 мм.
Базовая версия получила аккумулятор емкостью 42,9 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 465 км. Электродвигатель мощностью 152 к.с. позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды.
Jetta M6 555 Max и Jetta M6 555 Ultra оснащены аккумулятором емкостью 51,9 кВт·ч с запасом хода до 555 км. Обе версии получили электродвигатель мощностью 194 к.с.
Интерьер Jetta M6 соответствует современным тенденциям, характерным для большинства массовых китайских седанов. Автомобиль в стандартной комплектации оснащен центральным 15,6-дюймовым дисплеем, 8,88-дюймовой цифровой приборной панелью и несколькими физическими элементами управления.
Главной особенностью Jetta M6 можно назвать очень доступную цену (по крайней мере, если говорить о китайском рынке), которая начинается от 12 тысяч долларов. Примерно столько же стоит крошечный городской электромобиль Wuling Bingo.
Цены на Jetta M6 в Китае:
Jetta M6 465 Pro – $12 035;
Jetta M6 555 Max – $13 525;
Jetta M6 555 Ultra – $14 865.